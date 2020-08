NAVARRA.-El Festival de las Murallas cierra este viernes sus espectáculos de artes circenses en la Ciudadela con 'YOLO'

'YOLO' es el acrónimo de 'You Only Live Once' (Sólo se vive una vez), un canto a la vida a través del circo y de la música, que habla de las diferentes realidades que nos encontramos en el camino, poniendo especial énfasis en el apoyo del grupo, de los iguales. Este espectáculo de la compañía valenciana Lucas Escobedo cerrará este viernes las actuaciones del Festival de las Murallas en el escenario de la Ciudadela. La función comenzará a las 22 horas, con entrada libre por orden de llegada. Las puertas del recinto se abrirán 45 minutos antes.

'YOLO' presenta diferentes situaciones, aparentemente imposibles, mediante diferentes disciplinas de circo como son las acrobacias, los malabares, las técnicas aéreas o el humor. El espectáculo integra, además de las técnicas circenses, musicales e interpretativas, diversos valores que se han utilizado como base para su creación y se expresan en la representación del mismo, como la autoconfianza, la perseverancia, el riesgo o el compañerismo, ha informado el Ayuntamiento.

La escenografía consiste en escaleras y estructuras que permiten alzarse y subir, que se combinan con un vestuario que se sumerge en el universo estético del pintor Sorolla, recordando las ropas cómodas y humildes de trabajos cotidianos de la Valencia de los arrozales y la albufera.

Este montaje recibió en los Premios FETEN 2019 el Premio a Mejor Espectáculo de Gran Formato y Premio a Mejor Espacio Sonoro. Asimismo, fue seleccionado como Espectáculo Recomendado en el catálogo de la Red de Teatros de España.

SOBRE LUCAS ESCOBEDO

Este espectáculo es una producción del Teatre Escalante de Valencia y la Diputación de Valencia llevada a cabo por la compañía Lucas Escobedo, que nació en 2011 con su primera creación en solitario 'Boiiiing'. Su principal impulsor es Lucas Escobedo, un artista alicantino multidisciplinar que bebe tanto del mundo circense y de los malabares, como del teatro, especialmente el teatro de máscaras, títeres y objetos.

Sus inicios profesionales le llevan a trabajar con diferentes compañías como Tragaleguas Teatro, Circo de los Horrores, Teatro Circo Price, Román y Cía, La Société de la Mouffette, Cía. La Debacle, NueveunoCirco. También participa en distintos proyectos audiovisuales como 'El Conciertazo' de TVE, 'Io Don Giovani' de Carlos Saura o 'El Secreto de Puente Viejo'.

En 2013 estrenó un nuevo espectáculo 'Habitación 801', nominado a Mejor espectáculo de Circo en los Premios de las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana 2018, con el que ha trabajado tanto a nivel internacional como a nivel nacional en algunos de los principales teatros y festivales. Desarrolla también su interés por la dirección, donde trabaja con diferentes compañías profesionales como Cía Aérea, La Finestra Nou Circ, Cía Acrobacia Mínima o La Trócola Circ, entre otras.

Con esta última compañía, con su espectáculo 'Emportats', reciben Premio a Mejor Espectáculo de las Noches de Feten 2018, Premio a Mejor Espectáculo de Circo de los Premios de las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana 2018 y son Candidatos a los Premios MAX de las Artes Escénicas 2018 como Mejor Espectáculo Revelación.