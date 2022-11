El músico Manolo García expondrá mas de cien obras por primera vez en Madrid

El cantante Manolo García contará en el mes de diciembre con su primera exposición pictórica en Madrid, en la que más de cien obras de distinta temática y estilo se mostrarán en el Centro Cultural Casa de Vacas.

La exposición, titulada "Cuerpos celestes", hará una retrospectiva sobre la obra del artista, con obras desde 1977 hasta hoy en las que se utilizan métodos como pintura, collage, dibujo o escultura.

"Siempre he pensado que si yo viviera en un mundo menos artificial, menos tecnológico y menos industrial, no haría canciones ni pintaría", ha declarado el músico con respecto a la exposición en una nota de prensa: "Sentirme ajeno a nuestro tráfago actual me ha llevado a este punto; encuentro mi norte vital y mi tiempo de reloj solar haciendo canciones y pintando", ha añadido.

Manolo García siempre ha mantenido en paralelo a la música una faceta pictórica. Se pueden ver algunas de sus obras en portadas e interiores de álbumes a lo largo de toda su carrera artística, desde sus inicios con Los Rápidos. Como ejemplos, la portada de "Arena en los bolsillos", de "Nuevas Mezclas" de El Último de la Fila o de "Geometría del Rayo".

Asimismo, también ha publicado tres libros sobre sus dibujos y pinturas: "De arrebatadora vida", una recopilación de sus cuadros entre 1985 y 1992, "Vacaciones de mí mismo" (2004), con un recorrido por toda su obra pictórica, y "El Fruto de la rama más alta" (2011).

Su primera exposición individual fue en Menorca en 1992; desde entonces se han sucedido más de una veintena de exposiciones en diferentes puntos de España, tanto individuales como colectivas.