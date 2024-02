El Museo Nacional del Prado pone imágenes a 'El poder del arte' de Robe Iniesta

El Museo del Prado ha puesto las imágenes de algunos de sus cuadros a la canción "El poder del arte", del cantante Roberto Iniesta, Robe, con la intención de "reivindicar" el poder evocador de las imágenes y las posibilidades de combinación de las diferentes expresiones artísticas.

Con imágenes de cuadros como 'La fragua de Vulcano' de Velázquez o 'David vencedor de Goliat' de Caravaggio el Museo del Prado ha realizado una suerte de videoclip para esta canción del músico extremeño publicada en su último trabajo, 'Se nos lleva el aire'.

Una "colaboración inesperada", según el Prado, entre el arte clásico y el rock sinfónico transgresivo "como una manera de reivindicar el poder evocador de las imágenes y las posibilidades de combinación de las diferentes expresiones artísticas".

Y Robe, respecto a este trabajo ha agradecido a la pinacoteca esta iniciativa.

"La palabra inerte (sin vida) -dice el cantante- procede del latín iners inertis, que está formada por el prefijo in (sin) y la raíz ars artis (arte). ¿Es casualidad o es que en algún momento nos dimos cuenta de que sin arte es lo mismo que sin vida? La pintura no necesita música, ya tiene. Y la música no necesita imágenes, ya tiene. Somos nosotros los que necesitamos que alguien nos salve de una vida inerte. Gracias, Museo del Prado.

Una declaración de amor al arte que reza así en la canción: "Se que puede que mañana ya no nos quede nada, y ya nada importe. Voy alzando la mirada y casi no se de nada, nada que importe. Tal vez si pudiera hablarte de si fuera cierto que el poder del arte ya no pudiera salvar de una vida inherte, de una vida triste".