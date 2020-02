La mujer que jugó un papel clave en la rendición de Breda

El sitio de la ciudad holandesa de Breda fue una de las grandes victorias de los Tercios españoles en el siglo XVII. La conquista del general Ambrosio Spínola fue tan célebre en su época que mereció pasar a la posteridad gracias a los pinceles de Velázquez, en su famoso cuadro de ‘Las lanzas’ o ‘La rendición de Breda’ que se exhibe en el Museo del Prado.

Mucho se ha escrito sobre este asedio, en parte gracias a la resonancia histórica que le dio el pintor sevillano. No obstante, en la historia de la batalla se suele pasar por alto el papel fundamental de una mujer.

La ciudad de Breda ocupaba una posición estratégica en las posesiones españolas en Flandes, por lo que fue un lugar de constante conflicto durante la guerra de independencia de los Países Bajos (también llamada Guerra de los Ochenta Años). En este contexto, Felipe IV ordenó en 1624 al general Spínola que la tomara “a cualquier precio”.

'El sitio de Breda', por Pieter Snayers.

Pero rendir Breda no iba a ser tarea fácil. La plaza estaba bien fortificada y contaba con una dotación de unos 8.000 hombres defendiéndola. Además, las primeras acciones estratégicas planeadas por Spínola, cavar túneles y trincheras y levantar barricadas, fueron en buena parte inutilizadas por los holandeses comandados por Mauricio de Nassau.

La intervención de Isabel Clara Eugenia

El asedio, pues, se estancó. Incluso, la campaña atravesó un momento especialmente delicado cuando, a los seis meses de sitio, una tropa de 8.000 ingleses y daneses trató de romper el cerco a Breda atacando a la hueste española. Los Tercios, no obstante, resolvieron el enfrentamiento a su favor y continuaron esperando la caída de la ciudad.

Pero los meses pasaban y los españoles parecían no hacer demasiados progresos. Algunas voces en la Corte abogaban por abandonar la empresa y fue entonces cuando entró en juego Isabel Clara Eugenia, tía del Rey y gobernadora de los Países Bajos. La hermana de Felipe III influyó decisivamente en el general Spínola para que no cejase en su empeño de rendir la ciudad, consciente de la importancia estratégica de la plaza.

Isabel Clara Eugenia, por Juan Pantoja de la Cruz. Fuente: Museo del Prado.

El general genovés, por tanto, puso en liza todo su genio militar y sus hombres, por su parte, su trabajo con el pico y la pala. Spínola hizo cavar una doble línea atrincherada alrededor de la muralla apoyada por 37 fortines y 45 baterías de artillería. El despliegue fue tal que el rey de Polonia y el duque de Baviera visitaron el enclave para admirar la obra de ingeniería militar planteada por el comandante español.

Finalmente, la ciudad cayó el 5 de junio de 1625. Justino de Nassau (hermano de Mauricio, caído en combate), gobernador de la plaza, entregó las llaves de Breda en una escena que inmortalizaría Velázquez. Dada la importancia de esta victoria, no sorprende que el lienzo del sevillano fuera a parar al Salón de Reinos, la estancia del palacio del Buen Retiro dedicada a albergar un programa pictórico propagandístico sobre la monarquía española.

‘Las lanzas’ de Velázquez

Velázquez recibió el encargo de pintar la rendición de la ciudad flamenca unos pocos años después de la conquista y completó los más de nueve metros cuadrados de tabla basándose en el drama de Calderón de la Barca ‘El sitio de Breda’.

El del pintor de ‘Las Meninas’ es un cuadro particular, ya que, a diferencia de la mayoría de lienzos de temática bélica, no hace uso del recurso fácil de la humillación del derrotado. En cambio, ‘Las lanzas’ es una elocuente escena de la “gallardía española” en la victoria, significada en el gesto de Spínola de no permitir que Nassau se arrodillase al entregarle las llaves de la ciudad.

Desde el punto de vista pictórico, y tal como lo describe el Museo del Prado, ‘La rendición de Breda’ es una obra maestra en la que Velázquez exhibe sus “extraordinarias dotes descriptivas”, su “dominio de la perspectiva aérea” y su “capacidad para poner todos los elementos de un cuadro al servicio de un contenido concreto”.