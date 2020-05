Momo: "Élite me ha dado soltura para afrontar nuevos retos. Fue una escuela"

Patricia Muñoz Sánchez

La madurez y la sensación de realidad llegó a "Élite" en la tercera temporada, entrega en la que Sergio Momo se incorporó a la serie, una experiencia que al actor, según cuenta a Efe, le ha dado "soltura" para afrontar nuevos retos: "Fue una escuela muy intensa de cuatro meses".

Sergio Momo se convirtió en un soplo de aire fresco cuando su personaje, Yeray, entró a formar parte del elenco principal de la serie del momento, "Élite". Cuando se cumplen exactamente dos meses del estreno de la tercera temporada de la ficción original de Netflix y de su primera aparición en la serie, cobra especial sentido conocer la propia visión del actor en relación a su experiencia dentro de esta producción.

Criado en Tenerife, el actor de 23 años reconoce a Efe que fue muy pronto, "con ocho años", cuando se dio cuenta de que había algo en aquella pantalla de televisión en la que solía ver Disney Channel que le fascinaba: "Abrió totalmente mi imaginario a distintas realidades".

"Me puse a indagar, con ochos años, en YouTube y me di cuenta de que todo se grababa en un estudio de Los Ángeles y me fascinó. A partir de ahí se empezó a despertar mi pasión porque me percaté de que estaban haciendo magia delante de mis ojos", explica el actor.

Fueron esas ganas por "aparecer en Disney Channel" y ser parte de la fantasía que el cine y las series le ofrecían lo que movió a Momo a labrarse su propio futuro, algo en lo que fueron fundamentales su "determinación y fuerza de voluntad".

"Yo soy bilingüe gracias a Disney Channel porque me dije 'tengo que aprender inglés porque quiero hablar como ellos y estar ahí. Y lo hice'", recuerda el actor, quien relata a Efe que su primer papel lo consiguió él mismo: "La primera frase en una película me la busqué yo".

Participó, así, en "Perdidos en el oeste" (2016), una cinta en la que se buscaba a un actor que hablase inglés perfectamente, algo que Momo cumplía con creces y complementaba con su formación en interpretación en el madrileño Estudio Juan Carlos Corazza, en el que estuvo durante cuatro años.

Fue precisamente cuando terminó sus estudios, y tras participar con un pequeño papel en la película "Zona hostil" (2017), cuando surgió su idilio con Netflix con "El vecino" (2019) y, posteriormente, "Élite" (2019).

Resultan curiosas las anécdotas que el actor comparte con Efe en relación a los castings de ambas series, que llegaron poco tiempo después de que se prometiera a sí mismo una cosa: "voy a trabajar de actor".

Con esta premisa, partió rumbo a buscar esos sueños que había encontrado en Disney Channel y se fue a vivir a Los Ángeles o, por lo menos, eso creía él: "Me fui a Los Ángeles y a los tres días me llama mi representante para que volviera a Madrid porque tenía la prueba para 'El vecino'".

Relata, entre risas, que hizo la prueba, volvió a Estados Unidos y una semana después tomó un vuelo de vuelta a España porque había pasado la prueba y formaba parte del elenco de "El vecino", grabación que, en sus últimos coletazos, le coincidió con la propuesta de hacer una prueba para "Élite".

"Me decían que era un requisito importante para la serie saber conducir y me fui corriendo a Cuenca a sacarme el carnet en 15 días", explica Momo, quien, fuera de toda anécdota, recuerda la experiencia de "Élite" como la más "enriquecedora" de su carrera.

"He entrenado rodando y rodando, que creo que es la manera más concreta y eficaz porque te vas calibrando. 'Élite' fue una escuela muy intensa en cuatro meses", apunta el actor, al que le viene a la memoria el primer día que se sentó con los directores de la serie a "crear el arco del personaje": "Fue el momento en el que yo me sentí como un actor profesional".

La llegada de un personaje que aterriza "puro e inocente" en un instituto en el que a los personajes "les ha pasado de todo" fue el reto más importante al que tuvo que enfrentarse Momo al incorporarse a "Élite": "Era un reto muy interesante que en el personaje se reflejase que él no había pasado por las movidas del resto y que se notase su juventud y pureza".

Junto a ello, destaca la dificultad de dar vida a un chico canario que, además, ha pasado por un gran cambio físico y de actitud: "Uno de mis retos era la edad, por el tema de ser adolescente, y, además, el acento canario, la voz y el patrón de movimiento de una persona que ha pasado muchos años de su vida escondiéndose".

Es gracias, según explica, a todo este trabajo de construcción de un personaje complejo el que le ha llevado a sentirse preparado para cualquier nuevo reto, incluso en otros países: "'Elite' me ha dado soltura para afrontar nuevos retos. Me gustaría mucho seguir trabajando en español, pero sueño y tengo aspiraciones de trabajar en inglés en Inglaterra, Estados Unidos o Sudáfrica".