El mito de Don Juan, del Burlador al Tenorio

Fernando Pajares

Desde "El Burlador de Sevilla" (Tirso de Molina, 1630) hasta el Tenorio de José Zorrilla (1844), la Biblioteca Castro, de Madrid, acaba de publicar un libro que recorre el universo de Don Juan, uno de los grandes mitos de la literatura.

La obra, titulada precisamente "El mito de Don Juan", es una edición a cargo de la profesora Carmen Becerra Suárez, titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Vigo (España), que ha reunido en un solo volumen hasta cinco versiones de la leyenda donjuanesca.

Aunque el texto seminal de Tirso nació en el Barroco con el Burlador y alcanzó su apogeo en el Romanticismo gracias a "Don Juan Tenorio", de Zorrilla, el mito siguió vivo.

Porque la figura literaria -escribe Becerra en su introducción a los textos- "goza de una vida autónoma, pasando de obra en obra, de un autor a otro, como si perteneciera a todos y a ninguno".

Se refiere la profesora a que el famoso/infame personaje, que considera "español, sin ninguna duda", atraviesa fronteras para verse retratado por la pluma del inglés Thomas Shadwell ("The Libertine", 1676), a quien siguió el gran Molière ("Don Juan ou le festin de pierre", 1682) para ser representado en la ópera "Don Giovanni" (1787), con música de Mozart y libreto de Lorenzo da Ponte.

El libro de la Biblioteca Castro ofrece, además del Burlador y el Tenorio, otras tres lecturas: "La venganza en el sepulcro" (1666), de Alonso de Córdova y Maldonado; "No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague" (1713), de Antonio de Zamora, y "El estudiante de Salamanca" (1840), poemario de José de Espronceda.

Becerra Suárez, también doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela, comenta a EFE que estas tres obras son "eslabones" entre la encarnación de Tirso (seudónimo del fraile mercedario Gabriel Téllez) y la de Zorrilla, "desde luego la más popular".

La versión de Córdova y Maldonado le parece "de escaso interés"; la de Zamora tuvo tanto éxito que subió a las tablas cada día de difuntos durante más de un siglo, y el poema narrativo de Espronceda resultó ser el más transgresor para la época: el mujeriego Félix de Montemar deja "seduta e abbandonata" a la joven Elvira; mata al hermano de ésta en duelo, y acaba él mismo muriendo cuando levanta el velo de una mujer para descubrir el rostro de la Muerte.

Sobre el Burlador, la profesora señala que no estamos ante un seductor, porque el primer Tenorio "no seduce, sino engaña, y el suyo es un engaño absolutamente premeditado".

Este Don Juan, en efecto, burla con promesas matrimoniales a dos plebeyas -la pescadora Tisbea y la labradora Aminta- y a dos nobles -doña Ana de Ulloa y la duquesa Isabela- suplantando a sus respectivos amantes.

Al estudiar el Burlador, la experta gallega recrea "la atmósfera en la que nace Don Juan". Es la España del siglo XVII, en la que "la religión -escribe- es ahora norma de vida, guía la conducta y la moral de las gentes".

Una España en la que el Santo Oficio, más que oficiar, reprime con mano durísima; es, en fin, una España contrarreformista y cerrada en la que germina la literatura del Barroco.

Por eso este primer Tenorio acaba arrastrado a los infiernos por el personaje fantasmagórico de la Estatua, el famoso "convidado de piedra" del título original. Dice Becerra: "Don Juan consigue burlar las leyes de los hombres pero no logra escapar a la justicia de Dios".

Cree la estudiosa que los donjuanes, sobre todo juzgados con los criterios actuales, tienen un comportamiento "detestable", si bien advierte de que, como siempre, "hay que tener en cuenta el contexto de la época... Examinar un mito en función de lo que pensamos en el mundo de hoy me parece simplificar el tema".

En todo caso, Carmen Becerra apunta que el Tenorio por excelencia, el de Zorrilla, "se enamora de Doña Inés; es un personaje que tiene una segunda oportunidad...".

En efecto: el fin de la obra llega en el Acto III ("Misericordia de Dios y apoteosis del amor"), con la muerte de la pareja, pero antes Doña Inés, la mujer redentora, ha salvado, gracias a su perdón, el alma de Don Juan.