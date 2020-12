Miki Leal despliega su universo particular de temáticas en el CAC Málaga

El artista Miki Leal colecciona objetos, señales o recortes de periódico que a veces consulta como si se tratara "de una caja de fotos antiguas" de la que sale una diversidad de temáticas que conforman su universo particular, desplegado en una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga.

"A veces me siento un poco vacío y miro la caja. Hay temas que se vuelven a dar, o me apetecen los retos, como mezclar el deporte y el arte, que no pegan ni con cola, el mundo del jazz, de la arquitectura o de las artes aplicadas", ha afirmado este viernes el artista en la presentación de la exposición, que reúne en torno a un centenar de obras de los últimos quince años.

También son diversos los soportes, que van desde el papel hasta la cerámica, dos materiales que considera "muy primarios", la cerámica porque procede de la tierra y es "muy primitiva" y el papel porque es "muy natural y se deja mucha huella, con un rasgado del pincel o del lápiz".

Ha desvelado que el uso de la cerámica viene de una tradición familiar, porque su bisabuela pintaba para el marqués de Pickman en Sevilla y era "especialista en palmeras", por lo que cuando le invitaron a exponer en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo pensó que "tenía que sacar las palmeras" de su bisabuela y desde entonces le cogió "cariño" a la cerámica, que ya forma parte de la "idiosincrasia" de su obra.

Sobre el título de la exposición, "Gente conocida / Derecho a entrar", explica que la primera parte es "casi un juego de palabras, algo amable, con lo que te sientes a gusto", cuando toma a Cezanne o Matisse y "dialoga" con ellos.

"Es la gente con la que dialogo, con la que no me corresponde generacionalmente, pero me sirvo de ellos para un diálogo entre su pintura y la mía, y con los aspectos que me han llamado la atención, para seguir pintando y avanzando", según Leal.

Por su parte, el comisario de la exposición, Alberto Martín, ha explicado de forma telemática desde Salamanca que este proyecto "no se ha limitado a la selección de obra existente, sino que ha ido creciendo a lo largo de los meses, se ha adaptado al espacio del CAC Málaga y hay obras generadas específicamente" para la muestra.

Según Martín, hay dos conceptos que "sostienen" el contenido de la exposición, el primero de ellos la "Mikithología", que es "el universo referencial, propio e íntimo que hace formar parte de la obra" de Leal.

El punto de partida, ha añadido el comisario, es una frase de Leal en la que asegura que "no es tan importante lo que vas a pintar, sino cómo lo vas a pintar", y en la exposición "se muestra un diálogo entre el conjunto de sus obras".

Se pueden ver obras específicas para este espacio, de gran formato y generadas en los meses de preparación de la exposición; un "repaso" de casi veinte años de su trayectoria con piezas que "ilustran su evolución", y una serie de obras "que normalmente son despreciadas en las exposiciones, de pequeño y mediano formato, que conectan con su proceso de trabajo".

En ese universo de la "Mikithología" hay temáticas "como el jazz, el tenis, la memoria personal y los recuerdos de la infancia, el diseño y las artes decorativas", y en Miki Leal "lo importante no es tanto la obra individual, sino los ciclos de trabajo en torno a estas temáticas", ha apuntado Martín.

La segunda parte del título de la exposición, "Derecho a entrar", alude según el comisario "a una puerta abierta o a un telón que el artista descorre sobre el mundo de la cultura, de la pintura, como una invitación a todo espectador a conocer la obra y a compartirla".