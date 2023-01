Miguelanxo Prado celebra 30 años de "Trazo de tiza", obra que rompió corsés

"Trazo de tiza", la obra de Miguelanxo Prado que rompió corsés generacionales y demostró que cualquier buena historia puede ser contada en viñetas, cumple este año su treinta aniversario, con la certeza de haber superado la prueba del paso del tiempo "decentemente", según ha reconocido este martes el autor, con su modestia habitual.

Para celebrarlo, Norma Editorial ha reeditado este multipremiado libro con una edición especial, en la que hay más dibujos que en la primera, un prólogo de Álvaro Pons, un dosier gráfico a modo de epílogo y una nueva portada.

"La imagen de esta portada no se podría haber utilizado en la primera edición porque entonces era necesaria una portada gancho -ha explicado Prado-. Pero ahora ya podemos elegir una portada de madurez y decir claramente: 'no te voy a engañar, lo que hay dentro no es trepidante, sino que tiene mucho de contemplativo".

El carácter contemplativo y poético de "Trazo de tiza" fue lo que la convirtió en una obra rompedora, en un momento en el que parecía imposible que un cómic no fuera de acción.

Miquelanxo Prado debutó en los setenta y se dio a conocer en los 80 con sus alabadas aportaciones a la ciencia ficción.

"En aquella época mis editores me decían 'está muy bien, pero intenta que pase algo y que los personajes no hablen tanto", ha recordado.

"Yo me sentía mal encajado -ha añadido-, así que me di el regalo de hacer una obra a mi manera, aunque estaba convencido de que después me dirían: 'venga, has podido hacer una, pero hay que volver a lo de antes".

Sin embargo, fue un éxito que obtuvo el Premio a la Mejor Obra en el Salón del Cómic de Barcelona en 1994 y el Premio Alph-Art del Festival de Angoulême ese mismo año.

"Creo que la clave del éxito de 'Trazo de tiza' es que no es un cómic masculino, sino que gusta tanto a hombres como a mujeres, y que despierta interés cíclicamente porque no está ambientado en una época concreta y porque tiene varias lecturas, de manera que puede interesar a gente joven y no tan joven", según el autor.

Por otra parte, Miguelanxo Prado ha abordado este martes su nuevo libro, la segunda entrega de las investigaciones de Olga Tavares y Carlos Sotillo, los protagonistas de "Presas fáciles".

Si en "Presas fáciles" los dos policías investigaban un caso que permitía al autor abordar la triste realidad social de las personas mayores, el nuevo proyecto también está inspirado en un caso real y aborda otro tema muy actual: el de la pornografía infantil.

"No me centro en la víctima -ha añadido-, porque no hay que convencer a nadie de que esto es una monstruosidad, sino que me centro en el otro lado porque es el que me voló la cabeza cuando empecé a investigarlo".

Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958) es uno de los autores españoles de cómic más reconocidos y entre sus obras destaca "Trazo de tiza", premiada en el Salón del Cómic de Barcelona y en el Festival de Angoulême en 1994, y "Alarden", galardonada con el Premio Nacional de Cómic en 2013.