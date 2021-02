Maxi Iglesias cumple 30 años: su debut con Viggo Mortensen y la tragedia familiar que marcó su carrera

A Maximiliano Teodoro Iglesias Acevedo, al que conocemos como Maxi Iglesias, el trabajo no le falta. Este mes de febrero le vamos a poder ver en 'La cocinera de Castamar', una serie de época -transcurre en el Madrid del siglo XVIII-, basada en la novela del mismo título de Fernando J. Múñez que narra un amor imposible en una época en la que era muy difícil la relación entre clases sociales. Una serie que puede tener tirón como ha demostrado a nivel mundial The Bridgerton, al combinar perfectamente la historia y el drama romántico.

¿Qué papel interpreta Maxi Iglesias en 'La cocinera de Castamar'? Es Francisco Marlango, conde de Armiño, uno de los mejores amigos de Don Diego, duque de Castamar y hasta aquí podemos leer...

Esta serie está por estrenar, pero a Maxi Iglesias, que este sábado 6 de febrero cumple 30 años le acabamos de ver en el reencuentro de 'Física o Química'

O en 'Desaparecidos' formando parte del Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central, policías que tratan de resolver desapariciones bajo el lema de “nosotros seguimos buscando”.

'La pistola de mi hermano', su debut con tan solo 7 años

La experiencia delante de las cámaras de Maxi Iglesias es dilatada ya que comenzó siendo muy pequeñito, con tan solo 7 años, en 'La pistola de mi hermano' de Ray Loriga donde compartió reparto con Viggo Mortensen.

Y desde los 14 años no ha parado de aumentar su currículum al formar parte de series tan conocidas como 'Hospital Central', 'Amar en tiempos revueltos', 'Cuéntame cómo pasó', 'Toledo, cruce de caminos' -de la que es protagonista-, '8 citas', 'Velvet', 'La embajada', la ya citada 'Física o Química' o 'Los protegidos'. En el cine le hemos visto, en 'After', 'Mentiras y gordas' y siendo protagonista en 'El diario de Carlota'.

Pero no solo es conocido en nuestro país, con su papel de Chad Mendoza en la telenovela 'Dueños del Paraíso' es conocido en toda Latinoamérica, fama que aumenta con la serie mexicana'Ingobernable'.

Ese es el Maxi Iglesias actor -también de publicidad-. También está el Maxi Iglesias presentador de programas de televisión como 'Hoy visitamos…' y 'Más de series'. O el Maxi Iglesias modelo o bailarín, participó en '¡Mira quién baila!' en la versión que Univision puso en el mercado estadounidense y que se emitía desde Miami. Era la pareja de la ex Miss Universo Alicia Machado. Fruto de su buen hacer en la pista de baile, le propusieron y aceptó ser colaborador en el concurso ‘Nuestra Belleza Latina’.

La peor pérdida de su vida: la muerte de su padre

Siendo muy niño, cuando apenas tenía seis años de edad, Maxi se queda huérfano de padre. Francisco Iglesias fallecía a consecuencia de una enfermedad cardiaca, por lo que fue criado por su madre y sin hermanos. Sin embargo, y teniéndolo todo para ser un niño mimado, en más de una entrevista, Maxi ha reconocido que su madre le educó para que supiera valerse por sí mismo: "Siempre ha dejado que me las apañase solo para no caer precisamente en eso, lo hizo buscando que yo pudiera ajustar mi vida. Mi primer casting lo hice por diversión, yo era quien quería. Tanto que con 12 años fui a mi primera prueba atravesando Madrid yo solo en bus, y me tuvieron que dar dinero para volver porque perdí el bono por el camino. Desde pequeño recuerdo vivir momentos que no correspondían a mi edad. Por eso estoy acostumbrado, porque así ha sido siempre" (entrevista a El País).

Fanático de los videojuegos y del Atlético de Madrid con el sueño de ser futbolista

De no ser actor le hubiera gustado ser futbolista. De pequeño jugó en varios equipos de la Comunidad de Madrid, pero no llegó tan lejos como le hubiera gustado. Sin embargo, se quita el gusanillo de ponerse las botas colaborando siempre que se lo piden en partidos benéficos o en pachangas con sus amigos.

Es un gran seguidor del Atlético de Madrid y siempre que puede va al campo a disfrutar de su equipo.

Le gustan los deportes y los videojuegos, los coches y si tiene oportunidad hace sus pinitos como DJ.

Reservado en su vida privada

Pese a pasar muchas horas al día bajo los focos, cuando las cámaras se apagan y sale del plató o del set de rodaje, su vida es suya y solo suya. Discreto con sus relaciones, no se le conocen muchas parejas salvo Saray Muñoz, hija de un conocido empresario, con la que mantuvo una historia más que discreta durante tres años.

Evitaban apariciones en público, no daban pistas en sus redes sociales y solo se supo de su relación cuando fueron pillados por los paparazzi en la playa.

Hace un año, a principios de 2020 fue fotografiado paseando por las calles de Buenos Aires junto a la actriz argentina de 52 años, Viviana Saccone. Simplemente "amigos", zanjo el actor cuando le pregutaron. Y poco más porque aunque dice que no se esconde, mantiene en un tercer plano su vida amorosa.