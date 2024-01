Martin Panchaud rompe los formatos del cómic en 'El color de las cosas'

Sergio Andreu

Cuando parece que todos los formatos están ya delimitados llega una novela gráfica como 'El color de las cosas', de Martin Panchaud, un prodigio visual a vista de dron que juega con infografías, mapas y diagramas en un "thriller fábula" sobre el poder del azar y el dinero.

Sobre el papel, existirían muchas vías, convencionales y eficaces, para contar la historia de Simon, un adolescente inglés que se refugia en la comida para huir del acoso que sufre en el colegio y del mal ambiente en casa -con un padre alcohólico y violento- y que por un giro del destino y con la ayuda de una pitonisa de barrio gana 16 millones de libras en una carrera de caballos.

Con esos mimbres, que enlazan momentos de drama cotidiano, humor, violencia doméstica y escolar, secretos de familia y el complicado tránsito del protagonista a la adolescencia, Panchaud (Ginebra, 1982) opta por una sorprendente fórmula narrativa: convertir a los personajes en simples puntos de colores que se mueven por una trama de calles y casas en un alejado plano cenital.

Una distancia a priori insalvable para que el lector pueda empatizar con esos ¿seres? que deambulan como fichas de parchís en un tablero, como células en la plaqueta de cristal de un microscopio.

Pero ahí aparecen los diálogos y sobre todo la increíble pericia gráfica de Panchaud, que obra el milagro: de repente, esos círculos cobran vida y sus conversaciones consiguen sumergir al lector más perplejo en la historia.

"Estudié cómic y grafismo. Con la covid no había trabajo y tenía mucho tiempo. Decidí aunar estas dos formaciones para crear un cómic con la visión de un grafista, una visión pura, sin florituras a la hora de transmitir", explica en rueda de prensa telemática el autor, que ha desarrollado casi toda su carrera en el mundo del diseño.

"Yo era un gran disléxico. Un niño normal que no conseguía ni escribir ni leer bien. Casi por casualidad entré en el mundo del cómic. En la facultad estaba rodeado de gente que amaba el cómic y comencé a trabajar el texto con imágenes. Ahí me liberé de la carga que tenía. Sigo haciendo muchas faltas, me dicen: 'escribes muy mal', y por eso, igual, me siento tan comprometido con el relato a través del dibujo", comenta el autor.

'El color de la cosas' (Reservoir Books) -en las librerías en España el 25 de enero- es el debut de Panchaud en la novela gráfica y fue publicado primero en alemán en 2020 porque los editores francófonos, más atados al cómic tradicional, fueron reacios en principio a una obra tan áspera.

Sin embargo, la exigente crítica francesa se rindió ante la obra de Panchaud, que llega avalada de numerosos premios, entre ellos el Fauve d'Or del Festival de Angouleme o el Gran Premio de la Crítica Francesa ACBD, además de haberse publicado en Italia, Suiza y Holanda.

Panchaud sabe que su estilo gráfico, del que anuncia tendrá continuidad en el siguiente trabajo, requiere de un esfuerzo del lector.

Sobre sus influencias, aunque de crío leía los volúmenes de Asterix y Gaston Lagaffe, reconoce que cuando llegó al colegio, en el año 2000, había una explosión del nuevo cómic y le impresionaron autores con un estilo fuerte y personal como Frank Miller y su 'Sin city', o Chris Ware.

También el universo 'Star wars' que aparece como guiño en el libro. De hecho, Panchaud realizó una adaptación infográfica del episodio IV de la saga que mereció las alabanzas de Mark Hamill (Luke Skywalker) y del entorno cercano de Lucas Films.

Ahora, la que podría tener su propia versión en cine y en videojuego es 'El color de la cosas', de la que se han vendido los derechos para la gran pantalla.