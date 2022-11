Marta Robles rescata historias de amor y desamor de los grandes creadores

El amor, el desamor y la pérdida empujan a los artistas a crear, asegura la escritora y periodista Marta Robles, que reúne en su último libro 70 historias que relacionan las emociones y la creación artística, algunas de ellas con episodios destructivos que cree que hay que conocer frente a la cultura de la cancelación.

"Lo que la primavera hace con los cerezos" (Espasa) es el último libro de Marta Robles que ha indagado en la vida de grandes creadores de todos los ámbitos artísticos para descubrir cómo sus pasiones influyeron en sus obras, desde Frida Kalho a Toulouse-Lautrec, Sid Vicious, Patricia Highsmith, Picasso, Caravaggio, Anne Perry, Pier Paolo Pasolini, Benito Pérez Galdós o Virginia Woolf, entre otros muchos.

"Casi todas las vidas en las que he indagado son tumultuosas y están llenas de episodios destructivos que acompañan a los creativos, señala la autora que explica: "No justifico los monstruos que emergen de los genios ni siquiera a cambio de la belleza, pero quiero ser testigo de todo, hasta de los máximos horrores para medir la intensidad de los seres humanos y saber que algunos, no necesariamente buenos, también muy malvados, pueden convertir su pérfida genialidad en algo maravilloso".

Es un alegato contra la "cultura de la cancelación" de la escritora que, advierte en una entrevista con EFE del peligro de "quedarse sin arte".

Precisamente, explica, el título de su libro es un verso de Pablo Neruda, un gran poeta del amor pero también "un tipo" que maltrató a su esposa y violó a una joven.

¿"Qué haces, te cargas a Neruda?. Los criminales, que vayan a la cárcel. Y sus trabajos, sus derechos de autor, que pasen a ser patrimonio de la humanidad. Que no nos roben ese don", propone Marta Robles.

A pesar de recordar la consideración de Ortega y Gasset respecto a que el enamoramiento crea "un estado de imbecibilidad transitoria", la autora señala que el amor, el desamor y la desaparición del ser amado provocan las mayores emociones en todos los seres humanos y a los artistas, además, los empujan a crear.

Muchos artistas han tenido unas vidas amorosas marcadas por el tormento, y entre los creadores "atormentados", Robles incluye a la pareja compuesta por Frida Kalho y Diego Rivera o el escritor Emilio Salgari, quien acabó suicidándose con una navaja de afeitar al enloquecer su mujer y una vida en la que no viajó a pesar de sus cientos de relatos de aventuras por lugares exóticos.

También habla de la historia de Georges Simenon, que en la vejez presumía de haber mantenido relaciones con diez mil mujeres sin las cuales, aseguraba, no podía escribir.

La autora dedica un capítulo a los asesinos artistas, como la escritora Anne Perry, cuyo verdadero nombre era Juliet Hulme que cambió para ocultar que en su adolescencia había matado junto a su mejor amiga a la madre de esta, y en cuyos diarios está basada la película "Criaturas celestiales".

Destacan también las relaciones amorosas que supusieron el "robo" de la labor artística por parte de los hombres a sus parejas, entre las que cita las historias de la fotógrafa Gerda Taro, la escritora y dramaturga María Lejárraga o la autora Mary Shelley.

Y el caso de Octavio Paz que "necesitó empañar la genialidad" de su esposa, Elena Garro, una de las más grandes escritoras mexicanas "a la que no se reconoció hasta años después de su muerte por la opresión de su marido, que la llevó a intentar suicidarse en dos ocasiones", recuerda.