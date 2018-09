Mark Knopfler lanzará el 16 de noviembre su álbum "Down The Road Wherever"

Mark Knopfler ha anticipado hoy a través de su discográfica que el 16 de noviembre lanzará al mercado su noveno disco de estudio en solitario, que llevará por título "Down The Road Wherever".

"(El título) es una frase de 'One Song At A Time'. Recuerdo que mi compañero Chet Atkins dijo una vez que consiguió salir de la pobreza canción a canción y se me quedó grabado. Llegas a una edad en la que ya has escrito muchos temas y 'Down The Road Wherever' parece apropiado porque es lo que siempre he hecho: hacer discos manteniendo mi propia geografía", ha declarado el músico a Universal Music.

Del contenido, integrado por "14 pausados y elegantes" nuevos cortes, de momento ha trascendido el primer sencillo, "Good on you son", cuyo videoclip se estrenará el próximo lunes, según la nota de prensa.

Editado con su propio sello (British Grove), "Down The Road Wherever" ha sido producido por su propio autor y Guy Fletcher, con la banda que lo ha acompañado en los últimos años como apoyo en la grabación, y aborda "una gran variedad de temas, incluyendo sus principios en Deptford con Dire Straits".

Knopfler lanzó en 1996 su primer álbum en solitario, "Golden Heart", pero le ha bastó la primera década del siglo XXI para editar otros siete trabajos más de estudio (cinco discos propiamente dichos y dos producciones más de media duración).

Productor además de álbumes para Bob Dylan y Randy Newman, entre otros, fue nombrado Caballero comendador del Imperio Británico en 1999 y recibió el prestigioso "Lifetime Achievement Award" en los Premios Ivor Novellos del 2012.