Mariví Ibarrola, Premio Mujeres en el Arte, defiende el poder femenino en el Periodismo

La fotógrafa Mariví Ibarrola, galardonada con el XI Premio Mujeres en el Arte 2024, ha defendido este lunes una mayor presencia femenina en la jerarquía del Periodismo, en la que las mujeres no han tenido cuotas de poder".

Por ello, "la mitad de la población no está representada de la forma debida en esas cuotas, ha dicho a EFE, tras conocer este galardón, que le ha concedido la asociación Mujeres en el Arte en La Rioja en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Ibarrola (Nájera, La Rioja, 1956), considerada un referente femenino de la escena fotográfica de la conocida movida de los 80 en España, ha precisado también que su sector es un mundo de hombres, al que se ha acostumbrado" y que, sin embargo, no le ha impedido seguir adelante en su profesión.

Ser galardonada con el Premio Mujeres en el Arte 2024, le ha supuesto una gran sorpresa y se ha mostrado agradecida porque cree que es un premio a su trayectoria y credibilidad, ya que su archivo de imágenes puede significar algo para la historia de este país y de esta comunidad autónoma.

En los años 80, cuando empecé a ser fotoperiodista, tenía una mirada muy inocente, y, como era freelance, el criterio que elegía para fotografiar era propio", ha manifestado, al revelar que lo que la define es haber elegido (inmortalizar) iniciativas de personajes que, igual, no tenían cobertura en los medios generales.

Respecto al uso de la Inteligencia Artificial (IA) en las fotografías, ha opinado que lo único que le pide al periodismo es que sea verdad lo que le cuente. "No quiero que alguien piense por mí, ni me cree una escena que no existió nunca, ha dicho.

Según su opinión, el periodismo del grande, supone recabar distintas opiniones y sensibilidades para poner todo encima de la mesa". Así, el lector se puede hacer una idea de lo que pasó y de lo que está pasando, algo que ha reconocido que realiza en su labor.

Sobre sus proyectos futuros, ha adelantado que tiene la intención de sacar otro libro, así como continuar con el escaneo de su archivo de fotografías, que no está digitalizado entero. EFE

