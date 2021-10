Maribel Verdú cumple años: la película que salvó su carrera y el suceso en un camerino que le dejó "temblando"

"Sé recibir y aguantar golpes como nadie, es la realidad, no es fácil tumbarme" dice de sí misma Ana Tramel, la protagonista de la novela de Roberto Santiago a la que da vida en la serie de televisión, Maribel Verdú.

Con este papel de una mujer inteligente pero acabada, brillante pero autodestructiva, única, Maribel Verdú decidió volver a protagonizar una serie de televisión, algo que no hacía en los últimos 17 años. "En estos años lo que más he recibido han sido ofertas de televisión, series sin parar. Pero en todo este tiempo los personajes que me ofrecían no me llamaban la atención, eran personajes a los que les faltaba fuerza. Sí, eran protagonistas, pero daban igual, no eran como este" (Maribel Verdú en 20minutos).

En estas dos últimas décadas, lo que sí ha hecho la Verdú es cine. Prácticamente película por año. Las últimas: "El año de la furia", "Sin hijos", "El asesino de los caprichos", "Historias de nuestro cine", "El doble más quince", "Ola de crímenes" y un largo etcétera.

Durante este tiempo, también ha estado subida en las tablas. La última obra que ha interpretado: "Invencible", una sátira social sobre las relaciones interpersonales junto Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo.

La actriz con más candidaturas a los Goya

Por su interpretación de Carmen en "Abracadabra", María Isabel Verdú Rollán fue nominada al Goya a Mejor Actriz Protagonista en 2018. En esta ocasión no pudo ser y el "cabezón" fue a parar a la vitrina de Nathalie Poza.

Con esta nominación Maribel Verdú se convertía en la actriz del cine español con más candidaturas a los Goya. En once ocasiones ha optado a la estatuilla y se la ha llevado en dos: en 2007 por "Siete mesas de billar francés" y en 2012 por "Blancanieves".

Maribel también puede presumir de formar parte del elenco de "Belle Époque" de Fernando Trueba, Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1994.

"He sufrido acoso de gente influyente"

Desde que se desencadenó el #metoo (yo también), el movimiento por el que muchas mujeres -sobre todo actrices estadounidenses-, denunciaron los abusos sufridos a manos del productor Harvey Weinstein, se ha perdido el miedo a contar en público ese tipo de abusos, también en nuestro país.

Y Maribel Verdú es una de esas mujeres, también actriz, que sufrió acoso cuando comenzaba su carrera, allá por 1985.

"No conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado. Que no hayamos tenido que soportar barbaridades que, de repente, has llevado a juicio como fue mi caso hace muchos años. Fue hace un montón cuando yo estaba empezando" (Maribel Verdú en 'Planeta Calleja').

Pese a que son situaciones en las que "te quedas paralizada", decía Maribel, ella tenía una defensa infalible: "Ha habido gente de llamar al camerino, gente muy influyente… y decir 'perdone, ¿puede salir usted de aquí? ¿Puede repetirme esto delante de mis compañeros? Cuando me ha pasado esto yo he ido corriendo a llamar a mis compañeros actores, muy conocidos, a sus camerinos. Yo temblando. Y me los he llevado para que me repitieran esa proposición delante de ellos y se quedan muertos".





Sus abuelos, sus ocho tíos y sus hermanas gemelas

Hace un año, al cumplir el medio siglo, Maribel Verdú confesaba en una entrevista al diario ABC que nunca hacía repaso de su vida: "Yo no hago ese ejercicio, sé que la gente lo hace cuando acaba el año y tal, pero yo no, ni me planteo metas nuevas, ni me digo 'bueno, pues a partir de este año voy a hacer esto, o lo otro. Carpe diem es mi frase de cabecera y realmente la llevo bastante a cabo.(...). La mochila tampoco la miro, la dejo ahí, con mis experiencias, mis vivencias y no suelo tirar de ella, es el hoy y el mañana literal, no un mañana que no sea cortísimo, inmediato".

Si le gustara hacer ese ejercicio de echar la vista atrás y volver a su niñez, a su adolescencia, vería a sus abuelos con los que se fue a vivir cuando su madre dio a luz a las gemelas.





Esa circunstancia la llevó a tener pelusa de sus hermanas, Carlota y Marina, que la habían destronado. Para ayudar a sus padres con las pequeñas, los abuelos maternos se llevaron con ellos a Maribel -Bell, como la llaman en su casa-, por ello se crió en el madrileño y céntrico barrio de Argüelles. La disciplina "militar" del abuelo, le ha llevado a ser obsesiva con el orden, y los mimos de su abuela forjaron su carácter y le permitió dedicarse a lo que más le gusta en la vida, el cine, en el que debutó con tan solo 14 años en 'El sueño de Tánger' junto a Fabio Testi. Pero no era lo primero que hacía, con 13 años fue descubierta por Vicente Aranda que la dirigió en la serie de televisión 'La huella del crimen'.

Con 15 años dejó los estudios para dedicarse en cuerpo y alma a la interpretación. En el camino también ha habido momentos difíciles como cuando llegó a pensar en tirar la toalla en 2002 ante la falta de papeles. Cuando estaba a punto de hacerlo llegó la oferta para "El laberinto del fauno".

Pedro Larrañaga, el amor de su vida

El matrimonio Larrañaga-Verdú acaba de celebrar (hace un mes, el 2 de septiembre), 22 años de amor. La clave para seguir juntos después de tantos años es la admiración y el respeto mutuo además de "quererte, desearte, reírte con esa persona, no faltarte nunca el respeto y fundamentalmente admirar y no entrar en competiciones" (Maribel Verdú en 'Hola' en su 18 aniversario de boda).



Maribel define a Pedro- miembro de una saga de actores, su padre era Carlos Larrañaga y su madre es María Luisa Merlos-, al que conoció mientras rodaba la serie "Canguros", como "el amor de mi vida" y "lo mejor que me ha pasado".

Aunque la actriz renunció a la maternidad se ha convertido en abuelastra ya que el hijo que Pedro tuvo en una relación anterior les acaba de hacer abuelos.





Pedro Larrañaga no es el único hombre que ha pasado por la vida de Maribel Verdú. Cuando solo tenía 17 años tuvo un romance con el director de cine Antonio Giménez-Rico que la llevaba 32 años. Años después se la relacionó con el tenista Emilio Sánchez Vicario y se le atribuyó una aventura con el jinete y grande de España, Cayetano Martínez de Irujo, Duque de Arjona y Conde de Salvatierra.