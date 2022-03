María Pedraza y Paula Losada conmueven a Málaga con su ballet de altura

María Pedraza, bailarina profesional antes que actriz, ha cerrado un círculo vital y vocacional con su impresionante interpretación protagonista en "Las niñas de cristal", de Jota Linares, donde forma pareja con la debutante Paula Losada, ambas en una sintonía artística y emocional que ha conmovido al festival de Málaga.

Pedraza no atravesaba un buen momento. "No sentía emoción por los papeles que me ofrecían, pero me llamó Jota y para mi fue lo más importante, la confianza. Sin eso no se puede hacer un trabajo y explayarte en el personaje. Y yo necesitaba eso, un personaje con muchos matices", ha dicho la actriz, con nuevo estilo, pelo rapado a la mitad, la otra mitad en una cresta ondulada que le favorecía mucho.

Y extremadamente delgada, remarcada su delgadez por un ajustadísimo vestido negro, el que seguramente se habría puesto su personaje, Irene, obsesionada por no ganar un gramo para ser una 'Giselle' perfecta. Pedraza la actriz, que dejó de bailar hace siete años, ha estado un año entero preparándose hasta dar el perfil, porque no quería que le pusieran un doble.

"Cuando ves a los bailarines en un escenario piensas en algo como muy etéreo, pero siempre hay algo oscuro. Creo que Jota lo cuenta de una forma honesta, con muchísima sensibilidad, y tratando temas muy delicados, como es la anorexia", comenta la actriz con Efe.

Desvela que habló con el director de este asunto porque le preocupaba. "Yo, viniendo de la danza estaba muy en contacto con todo eso y al final, quería abordarlo con mucha delicadeza y sobre todo no acercarme demasiado. Evidentemente, tenía que representarlo, por Irene y pasar por ese trance, pero siempre con distancia y con respeto. Pero me he sentido muy cómoda, incluso habiendo tocado un tema que me es cercano", ha confesado.

Su compañera de reparto, y ya amiga para siempre, Paula Losada, apoya a la actriz. "Es obvio que pasa, pero no tenemos que focalizarnos en eso".

Cuando la primera bailarina de una importante compañía de ballet clásico se suicida, una compañera de la compañía, Irene, es elegida para sustituirla en el exigente papel de Giselle, el sueño de cualquier profesional. La soledad, el miedo, el síndrome del impostor afloraran y la aislan, hasta que encuentra a su alma gemela, otra bailarina que se transforma cuando baila, y no solo por cumplir el sueño frustrado de su madre.

"Las niñas de cristal" ha sido un "viaje al miedo y la soledad a la que se enfrenta el artista cuando tiene la oportunidad de su vida y aparecen cosas como el síndrome del impostor, el terror al fracaso y al mismo éxito, que puede ser muy puñetero", ha explicado Linares tras la presentación de la película, que compite en la Sección Oficial del certamen malagueño.

Linares, junto al guionista Jorge Naranjo, decidió reflejar todos esos sentimientos "a través de la amistad de dos bailarinas en el competitivo mundo de una compañía nacional de danza que prepara el montaje de 'Giselle'", como señala.

En la película, Irene tiene que lidiar no solo con sus propios miedos, sino con la competencia salvaje con sus pares; los odios, las envidias. Soportar venganzas. Que metan cristales en las zapatillas de baile.

"Todo lo que vemos en la película está basado en hechos reales, algunas cosas no hemos podido siquiera meterlas porque sonaba exagerado", ha dicho Linares, con Losada y Pedraza asintiendo a su lado.

Y junto a esta nueva generación de actores, las jóvenes 'veteranas' Marta Hazas, Ana Wagener o la malagueña Mona Martínez, una mezcla a la que Linares pone el broche de oro con un profesor de actores, Andrés Lima, haciendo un papel pequeñito pero imprescindible.

"Ha habido tres actores españoles, que fliparíais si supierais quiénes son, que declinaron hacer el papel de Javi Lago -marido de Ana Wagener, padres de Irene- porque ellos no hacían de 'consorte' de ninguna mujer", ha denunciado el director, sin querer ir más allá, aunque indignado. Wagener ha rematado: "Si las mujeres no aceptáramos ser consortes, no trabajaríamos".

La película llega a la plataforma el próximo 8 de abril.