María Iglesias pide "escuchar" a los migrantes y evitar el "odio" y rechazo

La escritora, guionista y periodista free lance María Iglesias ha pedido hoy "escuchar" a los migrantes que llegan a España y evitar "a toda costa" el "odio y el rechazo" hacia estas personas que buscan un futuro mejor y que es una "realidad cotidiana".

María Iglesias (Sevilla, 1976) ha realizado esta consideración con motivo de la presentación esta noche en Ceuta de su segundo libro titulado "El granado de Lesbos", una crónica donde relata su viaje a Grecia para cubrir la llegada de los refugiados y vivir la catástrofe humanitaria que se estaba dando en aquellos momentos.

La escritora, vinculada a eldiario.es y público.es y que comenzó su carrera periodística en Efe y en el Diario de Sevilla, ha dicho a los periodistas que "todos vamos en la misma patera de los derechos humanos tanto los migrantes como nosotros y nos salvamos juntos o nos hundimos juntos porque todos buscamos la supervivencia".

La joven andaluza, que está estudiando publicar un trabajo audiovisual, ha reconocido que la experiencia en Grecia "me ha hecho más consciente de la realidad migratoria y de las fronteras porque nunca había visto llegar una patera o un inmigrante cruzar una frontera".

María Iglesias dice que los migrantes "tienen mucha fe en el periodismo para que contemos sus historias y eso da una sensación emocionante de nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Ahora mismo hay un apagón informativo en el Mediterráneo".

Ha pedido poder entrar en las Salvamares o los CIES "para poder contar lo que está pasando y si hay cosas feas se deberán contar porque deberíamos poder entrar y enseñarlo y eso se puede conseguir aunque la ciudadanía piensa que el sufrimiento de los migrantes está muy lejos de ellos".

María Iglesias ha dejado claro que los migrantes "dan las gracias a Europa donde piensan que se respetan los derechos humanos y unirse como sociedad, no tienen rechazo, quieren vivir y es una situación humana muy comprensible".

La escritora pide a los ciudadanos "no dejarse liar por el discurso del odio que sólo busca ganar votos y poder porque es absolutamente falso que se pare la migración con muros ni vallas ni concertinas. Los derechos humanos hay que garantizarlos para que los nuestros no estén en riesgo".

Tras su primera novela "Lazos de humo" (2011), la andaluza optó por escribir su experiencia como periodista en Lesbos en 2016 para seguir el caso de los bomberos sevillanos arrestados. "Luego volví en el 2018 al juicio y es la historia de como una periodista de provincia que nunca había cubierto una emergencia sanitaria de este calibre".

"Sentí ese impulso y lo que viví y sentí es lo que reflejo en el libro. La imagen que me quedó más grabada es de un chico joven de la guerra Siria que cuando desembarcó me dijo que no tenía más remedio que intentarlo, no tenía otra opción", ha comentado.

En su opinión, el libro es "una oportunidad para los lectores que no pudieron vivir en primera persona el mayor éxodo de refugiados en Europa tras la Segunda Guerra Mundial y tener la experiencia lo más parecida posible a la realidad, de ahí que está contado de una manera casi novelada y con historias de las personas, es de mucho impacto emocional".

Sobre el impacto del libro en la sociedad ha advertido "mucho interés pero en los tres años que se recorren en el libro damos pasos atrás y cada vez estamos todos más amenazados por el fascismo y se utiliza el discurso antimigratorio para hacernos perder a todos más derechos sociales y más libertades".