Manel cierra gira en Galicia: "Muy profundo, te puedes sentir muy ridículo"

Raúl Salgado

Desde el lanzamiento de "Al mar!", el tema que popularizó su música más allá de Cataluña, han pasado 14 años y han cambiado "las influencias y la manera de hacer" de los miembros de Manel, que cierran la gira "Per la bona gent" con dos conciertos en Galicia.

Uno de sus componentes, Martí Maymó, ha hablado con Efe antes del recital en el ferrolano teatro Jofre, penúltima parada de la "gira más rara desde que empezamos" porque el disco que le da nombre "salió poco antes de que empezáramos a escuchar que existía la covid-19".

La banda aprovechó para completar un EP complementario al álbum, "tres canciones que teníamos en un cajón, no porque no nos gustaran; tienes 15 y te parecen muchas, pero llegó la pandemia y fue perfecto".

"La gira se paró en varias ocasiones, ha sido rara y larga; la industria de la música se ha reinventado y nos ofrecieron estos dos conciertos", estima Maymó, que resalta que el grupo no dudó en "terminar en Galicia, un sitio donde hemos tocado mucho" y en el que ya recalaron con anterioridad para presentar su último trabajo.

La evolución de Manel ha sido clara en estos cerca de tres lustros que han transcurrido desde "Al mar!" porque han pasado "muchos años" y una formación musical "es lo mismo que una persona o un grupo de amigos, la música se basa en transmitir cosas que te gustan y van cambiando", indica.

Por entonces, apostilla el músico, "éramos unos chicos con unas influencias y una manera de hacer"; por lo pronto, ha variado "la manera de trabajar porque hemos aprendido nuevas herramientas, el mundo ha cambiado muchísimo".

El idioma no ha sido una barrera para ellos y Martí Maymó señala que ahora "parece normal tocar en Galicia, Andalucía o Asturias", pero la "gente nos sigue preguntando en Cataluña" cómo es la experiencia en otras comunidades autónomas, cómo canta un público que no habla en catalán cuando suenan sus temas.

"La gente canta las canciones, también algún catalán que se ha perdido en esa ciudad; es muy bonito que sea así, es como cuando cantas en inglés y te inventas alguna palabra", asevera.

Termina la gira y no saben qué harán a continuación; el primer objetivo, "comer algo por Galicia y empezar a mirar lo que pensamos los cuatro, quizá nos tomamos unas vacaciones o nos ponemos manos a la obra".

No lo deciden "hasta que acaban los conciertos", en los que apelan al "optimismo" porque Maymó reconoce que cuando "escucho grupos que me han gustado no entiendo que tengan personajes tristes" en sus letras.

"Hay cosas bonitas para hablar, tiene que haber sentido del humor", valora el integrante de Manel, que alude al sencillo "Boy band", que no "deja de ser un poco reírnos de nosotros mismos y nuestra profesión".

Un oficio que tiene "momentos muy serios", pero sostiene que si "te pones muy tráfico y profundo te puedes sentir muy ridículo", así que la receta es bien sencilla: "Se trata de que lo pases bien; si las letras acompañan, mejor". EFE

