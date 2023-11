Luis Miguel hace historia y anuncia su segunda cita en el Bernabéu tras arrasar en taquilla

La vuelta a España de Luis Miguel, el artista latino más grande de la historia, ha recibido una acogida digna de su leyenda después de seis años de ausencia. El Sol de México no pisaba España, ni ningún otro país europeo, desde la gira de 2017 con la que celebró el lanzamiento del que es su último álbum de estudio hasta la fecha: ‘México por Siempre’.

Su Luis Miguel Tour 2023 superó cualquier expectativa posible, agotando todas las entradas para sus 'shows' en Argentina, Chile, Estados Unidos y México el primer día que se pusieron a la venta. Un verdadero hito que muestra que la comunión con su público se encuentra en su punto máximo... y que no iba a ser menos en España. Porque Luis Miguel acaba de confirmar la dimensión de su figura, coronándose en España como un ídolo y vendiendo las 45.000 entradas a la venta para el Santiago Bernabéu en tan solo cinco días. Una demostración de que los fans de El Sol en nuestro país son incondicionales.

Así que, el mexicano ha decidido lanzar una segunda fecha para nuestra capital. Será un día después de ese primer concierto, el 7 de julio, cuando se suba de nuevo al escenario. "Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro reencuentro en Madrid", son las palabras de agradecimiento del propio Luis Miguel para anuncair que se convertería, así, en el primer artista que doble 'show' en el nuevo santiago Bernabéu.

Un regreso de récord

El primer capítulo del reencuentro de Luis Miguel con su público español será el próximo 6 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu. La segunda fecha que Luis Miguel anuncia hoy en el que después de su reforma se ha consolidado como uno de los venues premium del mundo tendrá lugar, el día siguiente, el 7 de julio de 2024. Este hito le convierte en el único artista capaz de hacer dos fechas en el Estadio Santiago Bernabéu.

El doblete de conciertos de Luis Miguel en el Santiago Bernabéu supondrá no solo su regreso a Europa, sino una acción solidaria de la mano de la Fundación Real Madrid. El brazo social del Real Madrid es una institución presente en casi un centenar de países y que cuenta con cerca de 100.000 beneficiarios en los cinco continentes. Es a esos niños, niñas y jóvenes atendidos por la Fundación Real Madrid a los que se destinará una parte de los beneficios del concierto de Luis Miguel en España en los últimos cinco años.

Luis Miguel celebrará su Luis Miguel Tour 2024, que antes de llegar a España, comenzará el año con cincuenta fechas en más de quince países de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Un hito que vuelve a demostrar la vigencia de un artista capaz de trascender a lo largo de las décadas a cualquier generación gracias a un talento fuera de lo común.

¿Cuándo se pondrán las entradas a la venta? Será mañana mismo, martes 14 de noviembre, cuando comenzará la preventa para los 'tickets' de esa segunda fecha en lo que será una vuelta a nuestro país a la altura de la grandeza de su figura.