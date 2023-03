Los Pixies, el rayo indie que no cesa, impacta en Madrid 33 años después

Marina Estévez Torreblanca

Hace nada menos que 33 años que los Pixies tocaron por primera vez en Madrid y, esta noche de viernes, sus guitarras han sonado en el Wizink Center casi igual de potentes, aunque menos veloces, al reinterpretar himnos del rock independiente como "Where is my mind?" y presentar su nuevo disco, el más pausado "Doggerel".

Poco después de las 21 horas, la silueta de Frank Black (guitarra y voz) ha tomado el centro del escenario, flanqueado por Joey Santiago (guitarra), Paz Lenchantin (bajo) y Dave Lovering (batería), todos ellos en la banda desde que se creó en Boston en 1986, a excepción de Lenchantin, que sustituye a la mítica Kim Deal.

Los espectadores, que casi llenaban el recinto, han asistido durante casi dos horas, y sin bises, a la habitual descarga adrenalínica que supone vivir un concierto de esta banda, aunque esta vez combinada con momentos más sosegados, inevitablemente unidos a las canciones de los últimos años.

En un espectáculo sin efectos y ni siquiera las ya habituales grandes pantallas rodeando el escenario, la apoteosis llegaba cuando Black, cuyo verdadero nombre es Charles Michael Kittridge Thompson IV y cumplirá 58 años en abril, enlazaba un éxito tras otro.

Como era de esperar, las canciones más clásicas, verdaderos himnos generacionales de menos de dos minutos de duración, han sido las más celebradas, bailadas y ovacionadas por un público en buena parte maduro.

Bastaba con un rasgado de guitarra para que todo el público supiera que era "Here comes your man" lo que iba a bailar, mientras un "hey" de Frank Black ha sido seguido de inmediato por un masivo "been trying to meet you" para acabar coreando, abrazados, "Chained".

Ha habido incluso algún conato de "pogo" con temas como "Gouge away" y "Wave of mutilación", que ha tenido una segunda versión mucho más tranquila.

"DOGGEREL", TEMAS MÁS LARGOS Y MADUROS

Han tenido mucho protagonismo los temas de "Doggerel", el octavo LP del grupo que se dio a conocer con "Surfer Rosa" (1988). Son canciones más largas, algunas superan los tres minutos, tienen mayor madurez en la composición y la ejecución de las canciones y una variedad de estilos.

Es el caso de "Theres a Moon On", "Vault Of Heaven" y "Dregs Of The Wine". Este es el cuarto trabajo que publica la banda desde que se volvió a reunir en 2004.

Se habían disuelto en 1993 después de no alcanzar un éxito tan masivo durante su primera etapa, pero de rodearse de prestigio por un legado que abrió el camino al sonido "grunge" (Kurt Cobain, cantante de Nirvana, admitía que con "Smells like teen spirit" intentó copiar a los Pixies).

En 2012, la carismática Kim Deal abandonó la banda tras años de conflictos y desavenencias con el cantante y guitarrista.

GIRA ESPAÑOLA, PARADA EN A CORUÑA

Los Pixies, que no hacen pruebas de sonido previas e improvisan una setlist para cada actuación, iniciaron este jueves su gira española en el Sant Jordi Club de Barcelona, y tras su actuación de Madrid pasarán el sábado 11 de marzo por el Coliseum de A Coruña.

Tras España, el grupo viajará a Portugal, Francia y Gran Bretaña, antes de volver a Estados Unidos.