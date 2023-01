‘Los Javis’: “Los planes B siempre son buenos planes”

Naiare Rodríguez Pérez

Javier Calvo y Javier Ambrossi, directores de cine conocidos como Los Javis y que ahora representan las nuevas generaciones dentro de la industria audiovisual, consideran que los planes B siempre son buenos planes porque nosotros queríamos ser actores y, de repente, nuestra felicidad estaba en otro lugar.

Los Javis, que han sido galardonados con ocho Premios Feroz por películas como La llamada y series como Paquita Salas y Cardo, han participado en el ciclo de cine que tiene lugar en Zaragoza y que sirve de antesala para la gala de entrega de estos premios el próximo 28 de enero.

Según han explicado en una entrevista con EFE, estos premios demuestran año a año que no se vota por inercia y que se apuesta por voces nuevas, una idea que han compartido ambos al agradecer que se pusieran en el mapa sus historias y que sirvan de impulso para que de verdad haya relevo dentro de la industria del cine.

Pregunta: ¿Qué suponen los Premios Feroz? En su caso, además, han recogido en varias ocasiones alguno de estos premios

Respuesta: (Calvo) Estos premios demuestran año a año que no se vota por inercia y que se hace con criterio. Pensamos que apuestan por voces nuevas, como nos ocurrió a nosotros. Nos sentimos muy orgullosos de que se haya valorado cada trabajo que hemos hecho y venir a los Feroz es como llegar a casa. En cierto modo, colocaron en el mapa nuestras historias y eso es maravilloso.

(Ambrossi) Es super útil para la industria que no siempre ganen los de siempre, sino que de verdad haya relevo. A nosotros nos ayudaron mucho y, al premiarnos, cambiaron nuestra carrera por completo. Ganar te da mucha confianza y con ello ves que sí se puede y que merece la pena lo que estás haciendo.

P: Si echaran la mirada atrás hasta ese momento en el que lanzaron su primer proyecto. ¿Qué les dirían a esos Javis de entonces?

R: (Ambrossi) Nos remontaría a ese momento en el que rodamos Paquita Salas y diría: Preparaos que vienen curvas. No diría que confiáramos más porque siempre hemos confiado mucho en lo que hacemos, si no, nunca nos habríamos lanzado. Pero sí diría que no vamos a descansar en los próximos diez años y que lo que viene por delante va a ser precioso.

(Calvo) Nosotros queríamos ser actores y, de repente, nuestra felicidad estaba en otro lugar. Los planes B siempre son muy buenos planes.

P: Ahora van a empezar a rodar la segunda parte de La Mesías. ¿En qué se han inspirado para lanzar este proyecto?

R: (Ambrossi) Llegará el momento de hablar de La mesías cuando sea el estreno. Creo que los proyectos artísticos se explican mejor cuando se ven. Pero todo se remonta a hace mucho tiempo, cuando estábamos rodando Cardo. Este proyecto es un auténtico viaje y muestra el tiempo de una familia, donde se mezclan muchas épocas, texturas, estilos No es nada de lo que la gente cree, piensa ni imagina. Creo que va a sorprender.

P: Se centra en la superación del trauma y la fe como herramienta para llenar el vacío. ¿Cómo es llevar esto a la gran pantalla?

R: (Calvo) Desde La llamada nos interesa la fe y desde Paquita Salas nos interesa el pop. Desde Veneno nos interesan las múltiples tramas y líneas temporales con niños. Esto resume muy bien lo que es nuestro próximo proyecto. Va a ser como el fin de un ciclo que mezcla mucho lo que nos ha gustado a cada paso y aportar algo nuevo que a la gente creemos que le va a gustar. Es un lado que nunca habíamos reseñado, esa parte más de thriller y de misterio.

(Ambrossi) Va a generar mucha intriga y eso es algo que nunca habíamos trabajado. Estamos muy emocionados. Ahora empezamos a rodar la segunda parte, por eso no vamos a poder ir a la gala de los Feroz. Es tan larga que teníamos que parar un poco, pero esperamos que 2023 sea el año del estreno.

P: En ella cuentan con un gran número de actrices. Para muchas es la primera vez que se ponen delante de una cámara. ¿Cuál consideran que es el estado de la cantera de actrices?

R: (Calvo) Hay muchísimos proyectos y, con ellos, gran diversidad. Estamos viendo mucho talento emergente y hay gente maravillosa que todavía se desconoce. En La Mesías el público se va a encontrar con un reparto muy grande, desconocido y joven. La media de edad es muy bajita e incluso rodamos con niñas de 4 años. Se mezclan, además, con grandes estrellas. La gente se va a sorprender mucho y yo creo que se van a enamorar, sobre todo, de las sorpresas que van a dar todas las actrices.

P: ¿Cómo de importante es que el público, en cada uno de sus proyectos, comparta sus historias y muestre sus sensaciones?

R: (Ambrossi) Hacer encuentros con el público me da la vida. En un rodaje andas un poco a ciegas y siempre estamos expectantes por lo que llega a la gente. Ver que hay personas que se acercan, te cuentan lo que les gusta y dicen lo que les inspira lo que hacemos es simplemente maravilloso. Me da muchas ganas de trabajar, me llena de ilusión y me pone las pilas. Al final, trabajamos para la gente. Los directores, los creadores y los productores trabajan para que la gente se sienta reflejada con las historias. EFE

