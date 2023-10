Lorena Gómez y su verdadera 'operación triunfo': 'Me vuelvo a la vida', su primer álbum de autora

Ha pasado, aproximadamente, década y media desde que Lorena Gómez se convirtiera en ganadora de 'Operación Triunfo'. Un tiempo en el que, por supuesto, ha cantado mucho; pero, también, ha habido momentos en los que se ha sentido vulnerable e, incluso, con la tentación de tirar la toalla. Ahora, resurge en la industria musical en un renacer que lleva por nombre 'Me vuelvo a la vida', y que no es otra cosa que 12 canciones detrás de las que hay otras tantas historias personales. Porque lo que hace Lorena es eso: presentarse al mundo como autora y, a la vez, como lo que hay detrás de ella a nivel humano. Y este 27 de octubre ya no será solo un día más para ella, sino que queda marcado como aquella fecha en la que habrá un antes y un después en su carrera y en una vida en la que ha tenido que sortear numerosos obstáculos.





Pero eso es el pasado. El presente es un 'tracklist' en el que surfea las olas sonoras para pasar de la balada al pop o dar un toque más espiritual. Dominando los 'tempos' y encajando los temas a lo largo de esa lista que es recomendable escuchar ordenada y de principio a fin, porque todo tiene un sentido. Lorena, de quien -a pesar de esos ocho años que se ha mantenido alejada de este terreno en el que, ahora, tiene su hueco- está fuera de toda duda su capacidad vocal, habla de maternidad -'Pequeño Gigante'-, del dolor por perder a una madre -'Si yo pudiera verte', la única colaboración del trabajo, con Miguel Poveda dando el toque flamenco-, del fin de una relación para la que ya no hay vuelta atrás -'Ganas tú', un tema que presenta a modo de 'focus track' con el lanzamiento del disco- e, incluso, de esos 'haters' que abundan en las redes sociales y que se esconden detrás del 'nickname' -'Ojo de Halcón'-.





La dura tarea de seleccionar

Para poner en pie este proyecto, el más ambicioso, pero también el más importante desde que se le diera la oportunidad da cantar ante el gran público, ha contado con cuatro grandes de la producción musical: Pablo Cebrián, Kim Fanlo, Alfonso Pérez y David Santisteban. Un engranaje bien engrasado para que el resultado final de cada una de las piezas, escogidas de entre las 40 composiciones que tenía Lorena como 'seleccionables' para el 'tracklist', sean parte de un puzle en el que todo encaja sin necesidad de forzarlo.

¿Qué es lo que vemos en la portada? A la propia Lorena pintada de blanco -sí, con pintura de verdad, sin efectos del PhotoShop ni filtros-. Una pureza a la que va dando brochetazos de color con cada una de esas canciones que comenzaba a presentarnos hace más de un año, el 7 de octubre de 2022. Era entonces cuando lanzaba 'Me vuelvo a la vida', una canción más que significativa: en primer lugar, por ese mensaje de la letra que es el sentir hondo de quien le grita al mundo que regresa empoderada; y, en segundo, porque su madre -fallecida de cáncer de estómago hace algo más de tres años y a quien dedica esa nana que es 'Todo bien', con poso positivo, a pesar de las circunstancias-, llegó a escuchar la melodía, aunque con otra letra, y animó a Lorena a que lo sacara adelante. ¿Qué mejor punto de partida que ese?

A lo largo de estos meses, Lorena ha ido pintando, a base de subidas y bajadas melódicas, de 'tempo' -de la sutileza de 'Cara Bonita' a la potencia de quien pisa con seguridad su zona de confort de 'El peón y la reina'- un lienzo que hoy, está completo. Que puede escucharse en todas las plataformas digitales. Y que, dentro de poco, empezará a sonar en vivo en las fechas que ya tiene cerradas para ello: Sevilla, 4 de noviembre, Teatro NIssan Cartuja; Barcelona, 18 de noviembre, L'Auditori; Madrid, 23 de noviembre, Teatro Eslava; Lleida, 10 de febrero de 2024, Teatre La Llotja; Zaragoza, 16 de febrero, Teatro Las Esquinas; Valencia, 29 de febrero, Sala Jerusalem.

'Tracklist' completo de 'Me vuelvo a la vida'

'Ojo de Halcón 'Combatir el dolor' 'Me vuelvo a la vida' 'Cara Bonita' 'Si yo pudiera verte' con Miguel Poveda 'De otro planeta' 'Pequeño Gigante '20 de septiembre' 'Ganas tú' 'A veces te quiero' 'Todo bien' 'El peón y la reina'