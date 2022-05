Liam Young y su futuro distópico llegan a la Fundación Telefónica

La ficción como herramienta "para que las culturas puedan soñar sus realidades de futuro" es la premisa que inspira la primera exposición monográfica en España del arquitecto y cineasta Liam Young, que invita a pensar en cómo serán las sociedades tras el impacto de las tecnologías y el cambio climático.

"La muestra explora cómo sería un mundo nuevo a través de la imaginación y la ciencia ficción", ha dicho el australiano sobre su exposición "Liam Young. Construir mundos", en la que el nominado a los Bafta indaga sobre cómo podrían evolucionar las ciudades y sus habitantes en el futuro a raíz del impacto de las tecnologías.

Reconocido por trabajos que fusionan diseño, ficción y arquitectura, la obra de Young, presente en colecciones como la del MoMA de Nueva York, llega a Madrid en forma de videoinstalaciones con una muestra disponible desde el 20 de mayo al 20 de noviembre de 2022, en la cuarta planta de la Fundación Telefónica.

"Planet City, Where The City Cant see" o "The emissary" son algunos de los espacios en los que el cineasta y arquitecto organiza esta exposición. Para la muestra ha creado dos piezas de forma expresa en las que plasma su filosofía: "cuanto más se sueñe e imagine del futuro, más caminos posibles se iluminan para las sociedades actuales y su evolución".

Young refleja mediante impactantes piezas audiovisuales algunas amenazas del presente y sus posibles desenlaces, como el uso de las tecnologías o el cambio climático. "Pretendo mostrar cómo podría ser el mundo del futuro a través de sueños, crisis, esperanzas e imaginaciones", recalca.

"En la cultura popular siempre se han consumido historias e ideas de quienes somos como sociedad y quienes querríamos ser", ha explicado el australiano, que muestra "diferentes tipos de futuros y posibilidades", invitando al espectador a reflexionar sobre la realidad que habita y cómo sus actos podrían impactar en el futuro, siempre "invitando a soñar".

Drones, depuradas técnicas audiovisuales y la colaboración con científicos y expertos en tecnología dan como fruto algunos de los trabajos más destacados del artista, como "Where the City Cant See", "In The Robot Skies" y "Planet City", a las que se suman "The Emissary" y "The Great Endeavour", creadas de forma expresa para la muestra.

Maquetas, bocetos y vestuario empleado para la realización de las videoinstalaciones se exhiben también en la exposición, que aunque distópica en algunos de los vídeos mostrados, parte de una realidad que Young resalta: "Las especulaciones sobre el futuro siempre tienen un gran componente de presente".

Se puede contemplar desde el primer corto de ficción grabado únicamente por drones a como sería el perfil de las grandes ciudades en el futuro tras el impacto industrial y medioambiental.

También cómo sería una sociedad marcada por tecnologías desarrolladas y coches voladores o si es posible habitar otros mundos configuran la obra de la muestra, la primera de la Fundación Telefónica sin medidas restrictivas tras el inicio de la pandemia.