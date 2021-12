Levi Díaz: "Empecé cantando en la ducha, pero lo hacía horrible"

José Manzaneque

"Empecé cantando en la ducha. Cantaba horrible", reconoció este viernes el representante español de Eurovisión Junior, Levi Díaz, que el próximo domingo participará en el festival en el que se darán cita diecinueve de las mejores voces infantiles de Europa.

Díaz está disfrutando unos días "muy divertidos y muy sociables" en la capital francesa preparando su participación en el concurso y afirma que no quiere que "esto se acabe".

Este barcelonés de 13 años está "viviendo al máximo" la experiencia y es consciente de que participar en el festival "es un gran impulso en su carrera artística".

"Todo subirá, pero habrá un momento en que todo bajará, como en todo (...), no obstante, estoy superagradecido", asegura.

No es la primera vez que Levi participa en un concurso, ya que se dio a conocer este 2021 tras proclamarse ganador de la VI edición de La Voz Kids España, donde formó parte del equipo de Melendi, con el que no ha podido hablar antes del festival, pero "seguro que le enviará mucha fuerza desde casa".

Díaz se subirá el domingo al escenario de La Seine Musicale, en el que asegura que se siente "como en casa", para interpretar el tema "Reír" con el que espera revolucionar el festival.

Durante la entrevista, el joven cantante explica que ya ha estado dos veces en el escenario para ensayar la actuación y dice que, a nivel artístico, no habrá mucha diferencia con lo que se verá el domingo, aunque "con mucha más energía".

Deja claro lo que opina del resto de participantes en el concurso: "no son contrincantes, son mis compañeros. He tenido el placer de conocerlos a todos y son maravillosos",

Y confiesa que entre sus favoritos se encuentran Enzo, el representante de Francia, y Olena, la de Ucrania.

Levi explica que ha recibido consejos de sus predecesoras, Soleá y Melani, y de otros artistas que han participado en el festival de Eurovisión y a los que admira como Pastora Soler, Rosa López, Edurne o David Bisbal.

"Todos me han dicho que lo disfrute mucho y que no me cambien, que sea quien yo quiera ser", subraya.

Los objetivos de Levi en la actuación del domingo para Europa son "llegar a la gente, emocionar y cantar bien".

A pesar de que este domingo participará en un concurso internacional, Díaz estudia 2º de la ESO y lleva una vida muy normal en Barcelona, que alterna entre las clases en el instituto, para las que se levanta a las siete de la mañana, y los estudios de música y canto.

En un futuro le gustaría viajar a Estados Unidos para realizar allí una carrera al margen de la música que aún no ha decidido.

Su objetivo es llegar a ser cantante pop, aunque no se cierra a probar otros estilos para "salir de la zona de confort", pero es consciente de que debe tener un "plan b".

Eurovisión Junior se inició en 2003 y España logró su primera y única victoria en la segunda edición con María Isabel y su tema "Antes muerta que sencilla".

Otros años concursantes como Antonio José, Melani y Soleá también lograron quedar entre los tres primeros puestos de la competición.