Las navarras de OT2020 dan sus primeros pasos en sus carreras artísticas

Raúl Bobé

Las dos concursantes navarras de Operación Triunfo 2020, Maialen Gurbindo y Anne Lukin, ya dan sus primeros pasos en el mundo artístico y empiezan a configurar el futuro de la que será su carrera artística, que en ambos casos contará con el apoyo de una discográfica.

Gurbindo, que conoció este lunes la noticia de su acuerdo discográfico, comentaba a Anaju, su compañera de concurso, minutos antes de su reunión: "Yo no quiero que me aplaudan por estar con no sé qué discográfica, quiero que me aplaudan cuando haga mi disco y les guste".

Quien se encargará de llevar a cabo el proyecto de Gurbindo, conocida artísticamente como "Chica Sobresalto", será "El Dromedario Records", la compañía navarra del batería de Marea, Alén Ayerdi, a quien la cantante ha calificado de "amigo" frente a sus compañeros y con quién ya había trabajado antes.

"Ya he hecho cosas con él, porque era jurado de los Encuentros de Arte Joven de Navarra", ha explicado Gurbindo, que ganó la edición del concurso de 2017 "sola con la guitarra contra todos los grupos", por lo que Ayerdi la llamó para varias actuaciones.

Ahora la "Chica Sobresalto" compartirá discográfica con grupos, ha dicho, "bastante macarras" y de renombre como Marea o Extremoduro, una banda que la navarra tendrá que versionar este miércoles en la gala 12 de Operación Triunfo con su canción "Si te vas".

La propuesta de El Dromedario Records, según confirmaba la propia Gurbindo a sus compañeros de OT2020, incluye además la grabación de dos singles con videoclip en agosto, a los que seguirá el resto del disco, que presentará en una gira que ya tiene quince fechas cerradas a partir de febrero de 2021.

Gurbindo, durante su paso por el concurso, ha lanzado el primer single de la nueva etapa de su carrera musical, que lleva por título "Oxitocina", en donde está acompañada instrumentalmente por el resto de su banda habitual, formada por Ander Arlegi, Ibai Sanz, Gorka Cía y Aritz Legarrea.

Por su parte, Anne Lukin, la otra concursante navarra de la edición 2020, anunció este pasado lunes en las redes sociales un avance del que será su segundo single, "Volver a mí", con un vídeo en el que la cantante aparece tumbada en una cama con los ojos cerrados y en el que se intuyen los primeros acordes de este tema.

"Aunque en el teaser (campaña publicitaria) parezca que estoy muy tranquilita, en realidad estoy más nerviosa que ni sé", comentó Lukin respecto al vídeo, que supondrá la continuación de una carrera musical que comenzó hace dos meses con el estreno de "Salté", que ya supera las 763.000 visualizaciones en YouTube.

Este segundo single deja vislumbrar el futuro de la pamplonesa, que, tal y como anunció en directo el presentador de OT 2020, Roberto Leal, también contará con el apoyo de una discográfica, pero por el momento se desconocen los detalles de este acuerdo. EFE