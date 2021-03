Lady Gaga cumple 35 años luchando cada día con una dolorosa enfermedad y los recuerdos de cuando fue violada

Los miles de seguidores que Stefani Joanne Angelina Germanotta tiene repartidos por todo el mundo siguen con avidez las noticias que sobre el rodaje de 'House of Gucci' aparecen en prensa escrita o digital o en redes sociales, como en los perfiles de la misma Stefani metida en el papel de Patrizia Reggiani, la primera mujer de Maurizio Gucci, que fue condenada por ser la autora intelectual del asesinato del heredero del imperio de la firma de moda creada por Guccio Gucci.

Al llegar a esta línea ya debe saber que este artículo va sobre la vida Lady Gaga, aunque hay quien asegura que caracterizada como Patrizia Reggiani está irreconocible. Es discutible. Lo que es un hecho sin discusión posible es que Lady Gaga cumple este domingo, 28 de marzo, 35 años. Es neoyorquina, hija de un empresario y una asistente de telecomunicaciones de origen italino. Estudió en Manhattan, en una escuela católica solo para chicas. A los diecisiete años consiguió entrar en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York para estudiar música -tocaba el piano desde los cuatro años de oído-, aunque la abandonó transcurridos unos meses.

Con 20 años componía para artistas consagrados como Pussycat Dolls, New Kids on the Block, Fergie o Akon y actuaba en bares del Lower East Side ( uno de los barrios de Nueva York donde convive lo viejo y lo caro, a donde se acude por la noche en busca de lo último en música) con cover bandscomo Mackin Pulsifer y SGBand -cuando era solo Stefani Germanotta-.

El cambio de nombre se lo debe al productor discográfico y compositor, Rob Fusari con quien mantuvo una relación profesional y sentimental. Pero ¿por qué Lady Gaga? Para Stefani, Queen, era su grupo favorito y una de sus canciones Radio Ga Ga, su favorita. A Fusari le pareció que utilizarlo sería comercial, distintivo, una marca y pasado el tiempo se ha comprobado que no se equivocó.

No solo cambió su nombre, también su estética. Comenzó a vestir de forma excéntrica y a cantar sus composiciones. Y su carrera musical da un giro vertiginoso. El 19 de agosto de 2008, sale al mercado su primer álbum, 'The Fame'. Con el single 'Just Dance' llegó a ser número uno en Estados Unidos, Canadá, Australia o Reino Unido y es candidata a los Grammy por vez primera.

'The Fame' fue su rampa de lanzamiento que junto con sus peinados imposibles, su maquillaje extremo, su vestuario psicodélico, el declararse hermafrodita... le han llevado a ser un personaje y su leyenda ya tiene un comienzo y de la que no se ve el fin.

La primera vez que la cantante admitió en público que había sido víctima de abusos sexuales cuando tenía 19 años, fue en la entrevista que concedió al programa radiofónico 'Howard Stern Show' a finales de 2014: "Viví cosas terribles. Ahora, después de una larga terapia física y mental, puedo reírme de aquello. Mi música ha sido maravillosa para mí".

Lo cierto es que tardó cinco años en admitir que había sido violada por un hombre 20 años mayor que ella. Una historia que consiguió reflejar mucho tiempo después -habían pasado nueve años- en su canción 'Swine' (Canalla), que formó parte de su disco 'Artpop' y que al componerla le sirvió como vía de escape para expresar toda la rabia que sintió tras ser violada.

En la revista Elle, de la que fue portada en el número de diciembre de 2019, Lady Gaga abría más su corazón y confesaba detalles desgarradores a Oprah Winfrey.

"Me abandonaron en una esquina de la calle después de meses de repetidas violaciones" contaba la artista que confesaba haber sufrido un brote psicótico,“fue uno de los peores momentos de mi vida. Me llevaron de urgencia al hospital y me trajeron un psiquiatra. Grité y grité: “¿Puede alguien traerme un médico de verdad?” No entendía qué estaba pasando porque todo mi cuerpo estaba entumecido, me disocié por completo”.

Era tal el dolor que soportaba que la estrella neoyorquina admitía, por primera vez en declaraciones públicas, que recurrió a las autolesiones: “Me corté durante mucho tiempo y la única manera con la que pude dejar de cortarme y hacerme daño a mí misma fue al darme cuenta de que lo que estaba haciendo era intentar enseñar a la gente mi dolor en vez de contárselo y pedir ayuda”.

En 2017, Lady Gaga reveló que padecía fibromialgia al tener que cancelar, por el intenso dolor que le impedía actuar, la gira europea que tenía prevista ese año. La fibromialgia que puede ser causada por una infección bacteriana o viral, o por un acontecimiento traumático, se caracteriza por un dolor crónico generalizado, enfermedad que se ha convertido en el enemigo número uno de la neoyorquina.

“Deseo ser de ayuda para concienciar -sobre la fibromialgia- y conectar con la gente que la sufre”, dijo al revelar la enfermedad que padece y sobre todo quiere dejar claro que se puede tratar con terapia mental como contaba en su entrevista en Elle: “Lo interesante es que descubrí, a través de la investigación neuropsíquica y mi relación con mis médicos, que la fibromialgia puede tratarse con terapia de salud mental. Y la salud mental es una condición médica, debe tratarse como una condición médica. No debe ser ignorada”.

¿Surgió el amor entre los actores durante el rodaje de 'Ha nacido una estrella'? ¿Fue Lady Gaga la causa de la separación de Bradley Cooper e Irina Shayk?

Las muchas imágenes captadas durante los photocall de promoción de la película y galas de premios, incluso la actuación en la ceremonia de los Oscar sembraban la semilla de la duda.

La explicación dada por Lady Gaga nos deja bastante mal a los medios de comunicación: “Creo que la prensa es bastante tonta. Nosotros inventamos esa historia de amor. Y yo, como actriz, por supuesto que quería que la gente pensara que era real. Ambos queríamos que el público sintiera ese amor en los Oscar. Queríamos que esa historia llegara a todas las pantallas de televisión donde se estuviera viendo la gala. Y trabajamos muy duro para conseguirlo. Ensayamos bastantes días y planificamos cada segundo de la actuación como si fuera una película”.

Para concluir, "si la gente se los ha creído es porque hicimos un gran trabajo”.

Precisamente 'Shallow' fue reconocida con el Oscar a la Mejor canción original en 2019. Un premio más de los muchos que atesora en sus vitrinas Stefani Germanotta como los 12 Grammy, pero cuenta con Globos de Oro, con Bafta o MTV ya sea a su música o a su faceta como artista.

En las últimas semanas ha sido noticia por la nueva película que está rodando en Italia, y por robo de sus perritos cuando habían salido a pasear con su cuidador, que resultó herido de bala, en ausencia de la cantante que ofreció una importante suma de dinero para quien le devolviera sus bulldogs a los que considera su familia.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K