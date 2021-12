Karina cumple años: "influencer" a los 75, críticas a Eurovisión y las serias acusaciones de su última pareja

De cantante a influencer. A sus 75 años -que cumple este sábado 4 de diciembre-, María Isabel Llaudés Santiago, más conocida como Karina, cuenta con casi 56.000 seguidores en Instagram, la red social que ayudó a la artista jiennense a llevar la soledad del confinamiento.





A Karina, como otras muchas personas de su edad, el confinamiento por culpa del coronavirus le pilló sola en casa y ante esa circunstancia tan triste y con la ayuda de una de sus hijas (reconocía en las primera publicaciones que no sabía hacer directos y que lo grababa) se lanzó a conectar con sus seguidores para animarles y de paso recordar algunos de sus éxitos inmortales como"En un mundo nuevo"con el que obtuvo el segundo premio del Festival de la Canción de Eurovisión 1971, al conseguir 116 votos.





Crítica con la puesta en escena de las canciones españolas en Eurovisión

Su segundo puesto en Dublín detrás de la cantante francesa Séverine, que representaba a Mónaco, le llevó a Karina a su primer papel protagonista en el cine con "En un mundo nuevo" en la que hacía de institutriz de una familia numerosa que enseñaba canto y que conseguía llegar a cantar en el Festival de Eurovisión.





De su elección para representar a España, los preparativos del festival, los meses siguientes y todo los frutos que le ha dado a lo largo de su carrera, Karina tiene grandes y bonitos recuerdos: "Soy de las pocas personas que lo recuerda con mucha alegría. Hay muchos compañeros que no quieren saber nada cuando le hablan de Eurovisión, peropara mí fue precioso. Grabé una canción en diferentes idiomas, viajé por toda Europa. Fue muy importante…Me hice gran parte de América con ‘En un mundo nuevo’" [Entrevista revista Semana, mayo 2021].

Karina fue elegida en "un concurso en TVE que se llamaba ‘Pasaporte a Dublín’ y allí estuvimos compitiendo grandes figuras como Rocío Jurado, Encarnita Polo, Nino Bravo, Junior...Muchos cantantes de la época que en aquel momento vendíamos muchos discos. Participé y el público me apoyó".

Tras ver la edición de este año en la Blas Cantó, nuestro representante -quedaba tercero por la cola-, Karina realizaba una dura crítica a la puesta en escena de la canción española, "me da un poco de rabia" y pedía a Televisión Española que apostaran un poquito por el festival y si no invertían para competir pedía a los futuros aspirantes a Eurovisión: "Que no vayan, ¿para qué?".





"Como mujer no he tenido un hogar estable"

Además de cuidar sus redes sociales, Karina está inmersa en terminar su biografía. "No sabemos todavía cómo y si será en libro o en miniserie. Ya hay un grupo de gente haciendo un trabajo muy bonito, ya se está haciendo. Todavía no sabemos el formato. Queremos que sea una telemovie" contaba en la revista Semana.

Este proyecto le ha servido a la artista "para abrir mi corazón, es novelada y va a haber un poco de ficción sobre todo si se lleva a la telemovie. Dentro de esa ficción no habrá nada que no haya vivido, mi vida desde mi punto de vista desde que tuve uso de razón en Jaén, de mis padres, de mis hermanos, de cuando llegué a Madrid de pura casualidad y entré en el mundo artístico. Me encontré un regalo muy bonito y cosas menos bonitas".

Y entre esas cosas "no tan bonitas" que a Karina le han tocado vivir están sus relaciones sentimentales: "Como mujer no he tenido un hogar estable". Con este titular, la artista resume sus fracasos amorosos. Varios desengaños, algunos muy conocidos, que le han llevado a vivir las últimas décadas de su vida en soledad. Digamos que sus flechas del amor no se clavaron en los corazones adecuados.





Tony Luz, guitarrista de' o 'En un mundo nuevo', fue su primer marido. Diez años duró su noviazgo ,y cuando parecía que no iba a haber boda, decidieron casarse en 1973 en Illescas (donde también se casarían Julio Iglesias e Isabel Preysler). , guitarrista de Los Pekenikes que le compuso canciones tan conocidas como 'El baúl de los recuerdos fue su primer marido. Diez años duró su noviazgo ,y cuando parecía que no iba a haber boda, decidieron casarse en 1973 en Illescas (donde también se casarían Julio Iglesias e Isabel Preysler).





El matrimonio duró tan solo dos años, pero Tony siempre fue uno de los hombres más importantes de la vida de Karina. Cuando el músico fallecía a finales de noviembre de 2017, la cantante, destrozada, aseguraba que "se ha ido una parte de mí muy importante. Tony y yo hemos vivido cosas muy importantes y muchas satisfacciones profesionales".

A principios de los 80 se casaba por lo civil con Carlos Díaz, con el que compartía escenario en la comedia musical 'Locos por la democracia'. Con Carlos, del que Karina dice que es el hombre al que más ha querido, tuvo a su primera hija Azahara.





Pero la relación tampoco funcionó. Con Rodrigo García componente de GRAG (Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán) tuvo una relación intensa, pero fugaz; el músico y compositor no quiso comprometerse a más y dejó herido el corazón de Karina que no lo pudo recomponer hasta que apareció en su vida todo un personaje, Juan Miguel Martínez, que se convertiría en elpadre de su segunda hija, Rocío.

Karina se casó en Bali con Juan Miguel Martínez, una boda sin valor civil ni religioso. Foto Semana





Karina y Juan Miguel se casaron en Bali, una ceremonia sin valor civil ni religioso. La cantante trasladó su residencia a Castellón donde Juan Miguel ejercía de peluquero hasta que un día descubrió que este mantenía, a la vez, una relación con un amigo.

El último fracaso sentimental se llamó Domingo Torroba, un personaje que fue vendiendo por diversos programas televisivos que su historia de amor fue un montaje en el que ambos estaban de acuerdo. Torroba acusó a Karina de convencerle para simular el romance y así relanzar su carrera musical en declive.





Madre y abuela feliz

A sus 75 años, Karina -Maribel-, ya no piensa en hombres. "Mis años de amores ya pasaron" ha repetido en sus últimas entrevistas en las que siempre recalca lo feliz que es como abuela y como madre. De hecho, vive muy cerca de una de sus hijas y de dos de sus tres nietos.

"Tengo dos hijas que son dos soles y tres nietos que me tienen loca", nietos con los que procura jugar siempre que puede.

Con sus nietos piensa celebrar este sábado su aniversario. Sabe que le van a llevar alguna que otra sorpresa, pero aun así, Karina no se ha resistido a obsequiarse con un caprichito como contó a sus miles de seguidores en Instagram.

¿Qué será ese autoregalo? Nos lo contará seguro en sus redes. Como seguro que en la celebración de este día cantará, como no podía ser de otra forma algunos de sus clásicos como 'Romeo y Julieta', 'Concierto para enamorados', 'La fiesta', 'Los chicos del Preu', 'Yo te diré'..., canciones que siempre estarán 'En el baúl de los recuerdos'.