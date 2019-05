El jurado del Mad Cool Talent 2019 selecciona las 64 bandas que pasan a la votación popular

El jurado de la IV edición del Mad Cool Talent ha seleccionado a 64 finalistas del millar de bandas y solistas de todo el mundo que se inscribieron en este concurso con el objetivo de compartir el mismo cartel que The Cure, Rosalía, Ms. Lauryn Hill o The National, los 'headliners' del festival que se celebrará en julio en la madrileña zona de Valdebebas.

Varios empates en las votaciones del jurado han obligado a aumentar el número de bandas que pasarán a la siguiente fase del Concurso. Así, de 50, tal y como aparecía en un principio en las bases del concurso, serán ahora 64 grupos y solistas quienes se sometan al juicio del público, ha informado en una nota de prensa la organización del concurso.

El plazo de deliberación del jurado especializado concluyó el lunes y este estuvo compuesto por reconocidos profesionales de la industria musical como Daniel López (Mondosonoro), Dani Marín (Sala Costello), David Bonilla (Warner), Javier Dean (Warner Chapell), Leire Alcalde (Sony), Mar Rojo (Sala Sol), Paloma Sánchez (Sol Musica) y Sara Quintela (Subterfuge).

En el caso de la edición británica de Mad Cool Talent, la decisión recayó en los más prestigiosos de UK en el ámbito musical, NME y DIY.

La relación de bandas y solistas seleccionadas es la siguiente: Alice Robinson, Alondra Galopa, Beluga, Berta Garrido, Bilo, Black Maracas, Bowland, Break The Senses, Brenda Sayuri, Bum Motion Club, Caniche Macho, Carisma, Caster, Cintia Lund, Cristina Len, Cora Yako, Cork Street Posse, Dupla, Fine, It's, Pink, Gentleman Clef, Ginebras, Isildu Zaitez, Juicy, Junior Mackenzie, Laura Esparza i Carlos Esteban, Lava Fizz, Leblanc, Lekuona, Lemur, Leon Coeur, Lil Russia, Lynx, Mamita Papaya, María Guadaña, Mind Melt, Monteavaro, Moon Vision, The Morgans, Neus Ferri, Ominira, The Owl Project, Penny Necklace, Rakky Ripper, Red Gurd, Salio, Sasha Prendes, Satellites, Shootin, Derringers, Sienna, Sinead, Brien, Sofi Martson, Sofia Buckingham, Sofree, Staytons, Sylvain Woolf, Tirano, Tu Ves Ovnis, Tumaca, Volver, War With The Newts, Wavelet, Where Is Kobi?, Wildekho, Yun y Gisa.

En el caso de Mad Cool Talent UK las bandas seleccionadas han sido: Among The Citizens, Baefets, Bay Rays, Brooders, Call Me Loop, China Bears, Dantevilles, Dayana, Devon, Disco Lizards, Drool, Drop Pink, Echo Machine, Elephant Trees, Fake Turins, Fauves, The Fifths, Floodhounds, Foreignfox, Glass Peaks, The Gulps, Joyleboy, Killjoys, Lavender Hills, Lional, The Love Handles, Luna Rosa, Lylo, Mellor, Mohit, Motherland, Nadia Sheikh, The Naked Feedback, Narrow Margin, The New Nostalgia, Parliamo, Peakes, Pilhouse, Ping Pong Warrior, Pliya, The Post Romantics, Roves, Sarpa Salpa, The Second Sons, Sheafs, Simple Fiction, Sancho Panza, State Wild, Talk Like Tiggers, Tom Lumley & The Brave Liaison, Vigilantes.

El próximo 2 de junio a las 23:59 horas se cerrará la votación popular y el 3 se darán a conocer las 15 bandas más votadas por el público, que pasarán a la final.

Su futuro se decidirá en tres conciertos los días 11, 12 y 14 de junio, que se celebrarán en las salas Costello, Sol y Clamores con entrada gratuita hasta completar aforo.

La fase de inscripción del Mad Cool Talent volvió a ser un éxito con casi mil bandas y solistas procedentes de países tan dispares como Argentina, Francia, Italia, Estados Unidos, Cuba, Estonia, Japón, Suecia, Rusia, Israel o Sudáfrica confirmando así su vocación como promotor e impulsor del talento joven y el futuro de la música.

"Se trata oportunidad que nace de la apuesta por la música joven de Mad Cool Festival y Vibra Mahou por apoyar talento emergente y ser su mejor escaparate", ha indicado la organización del concurso.