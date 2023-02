Jonathan Tetelman abre la temporada de ópera de Las Palmas con "Fedora"

El tenor estadounidense Jonathan Tetelman y la soprano española Saioa Hernández abrirán los próximos 21, 23 y 25 de febrero la temporada de ópera de Las Palmas con una "Fedora" que han considerado compleja y "con pocos referentes" al no haber sido muy escenificada históricamente.

Se trata de la primera vez que esta ópera verista de Umberto Giordano se representa en Las Palmas de Gran Canaria, según han apuntado en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Teatro Pérez Galdós la capital grancanara, en la que también han participado el barítono mexicano Alfredo Daza y la soprano Carolina López.

Tetelman ha señalado que aunque no hay demasiados referentes, sí que mira con bastante admiración la grabación disponible del tenor italiano Enrico Caruso, que interpretó esta ópera en el siglo XIX de la mano del propio Giordano durante su estreno.

"Es raro tener una gran historia en ópera. A veces no son demasiado interesantes, pero con 'Fedora' te dejas atrapar por los personajes, la gran música, lo grandes duetos y las grandes arias", ha destacado Tetelman.

La soprano Saioa Hernández ha destacado que le gusta mucho interpretar estos roles "tan poco representados", especialmente el de la princesa Fedora, que le parece "muy exigente" porque debe controlar el centro de la voz "sin perder la zona aguda" pero a la vez "conservando un grave donde sustentarlo todo".

"El papel exige mucho en escena a nivel dramático. Estos roles veristas hay que regularlos bien y estar muy concentrados para no dejarse llevar solo por la emoción", ha destacado la soprano, que ha indicado que vive de un modo especial este tipo de representaciones, con tantos matices.

El barítono mexicano Alfredo Daza ha señalado que hacer óperas tan poco interpretadas como "Fedora" siempre es "un gusto tremendo" y ha destacado que su papel como el cónsul francés De Siriex "no es el protagonista barítono al que estamos acostumbrados".

"Hay bastante material al que mirar para inspirarse, pero también muchas interpretaciones a mi gusto desafortunadas. Hay una parte lírica al principio y una dramática al final que requiere muchas habilidades. Es difícil encontrar el balance entre el dramático casi pucciniano y el aria casi rossiniana", ha reflexionado Daza, que ha citado como referencia la versión del barítono italiano Tito Gobbi, a su juicio "insuperable".

Por su parte, la soprano de origen boliviano-albanés Carolina López ha confesado que en un principio no se veía en el papel "alocado" de la condesa Olga, sobrina de Fedora, en un rol "con mucha energía" que aparece en momentos con música dramática.

"Olga es un rol ligero y siempre que escucho Fedora me gustan mucho sus partes y no tanto las de Olga. Requiere una preparación muy diversa, tenía miedo de no encontrar la voz", ha manifestado López.

Por otro lado, Las Palmas de Gran Canaria será también la sede de la asamblea nacional de OPERA XXI, la asociación representativa del sector lírico nacional, según ha desvelado este miércoles el presidente de Amigos Canarios de la Ópera (ACO), Óscar Muñoz.

El motivo de la elección de la capital grancanaria se debe, precisamente, al estreno de "Fedora", la cuál ha despertado "el interés por ver la representación de muchos de los representantes de los teatros", ha señalado Muñoz.

OPERA XXI actualmente está formada por los 25 teatros, temporadas y festivales de ópera y zarzuela estables más importantes de España, entre los que se encuentra desde el Teatro Real de Madrid, el Liceu de Barcelona, el Teatro San Carlo de Lisboa hasta otros más modestos.