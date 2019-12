La "insólita" Dresden Frankfurt inaugura Madrid en Danza con "Ultimatum"

La Dresden Frankfurt Dance Company, que dirige Jacopo Godani desde 2015, es la única en el mundo que no tiene maestros, ni coordinadores, ni primeros bailarines: todos son responsables de todo con resultados tan impactantes como la pieza que traen para inaugurar el festival Madrid en Danza, "Ultimatum".

Godani y la Dresden abren este martes, en Teatros del Canal, la XXXIV edición del festival, que en su primera semana -se prolongará hasta el 29 de diciembre- contará con figuras como Wayne McGregor y Gustavo Ramírez Sansano.

El italiano (La Spezia, 1972) está "súper contento" de estar en España y traer una pieza que solo han estrenado en Frankfurt y en Dresden que tiene "mucha dificultad".

"'Ultimatum' tiene mucho movimiento luces y decorado, que pasa por debajo del 'linoleum', es decir, una superficie inestable que complica todo bastante porque, además, tienen el peligro de resbalarse. Es una doble excitación", bromea en una entrevista con EFE.

La pieza surgió en un momento en el que Godani, discípulo de Maurice Bejart y "heredero" de William Forsythe en la Dresden, necesitaba "salir del canon, de los automatismos; con ganas de darle una hostia a todo y romper con el entorno, de ahí el título".

Lo que le tiene exasperado, dice, es "la situación en general, a nivel político, social y cultural; cuando eres joven tienes esperanza pero cuando tienes 50, estás harto".

"El boom económico trae un mundo estéril y horroroso. Todo lo que está asociado a la economía mata el arte verdadero, a la cultura, y solo trae cosas como ese conservadurismo que está emergiendo en todas partes", describe.

Los 16 bailarines que han viajado a España crean en escena "una performance provocadora pero creíble y entendible, porque la provocación fuera de contexto no sirve de nada".

"Se trata de enseñar el potencial máximo del ser humano, dándole un reto de máxima coordinación física y mental. Es una manifestación artística de su propio talento y de asumir desafíos que interpelan al ser social, al grupo", explica Godani que asegura que ha sido el espectáculo que más éxito ha tenido de todos los que han hecho.

Los bailarines actuales, de entre 18 y 26 años, han sustituido al elenco anterior y ahora son un grupo "muy dinámico y flexible, preparado para asumir cualquier desafío".

Es, presume, "una compañía absolutamente progresiva" de la que han desaparecido todas las jerarquías y la responsabilidad recae por completo en los bailarines.

"No tiene sentido que no sean ellos los que gobiernen el reino, los que se organicen y estructuren, así no tienen de qué que quejarse. Se ponen el casting ellos mismos, asesoran a los jóvenes, les enseñan y ese aprendizaje les da madurez. Te da esperanza porque ves que podemos cuidarnos unos a otros dejando a un lado los egos", añade.