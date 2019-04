Ingrosso, Nicky Romero y Capriati completan el cartel de Medusa 2019

El Festival Medusa de Cullera, que este año se celebrará con el lema genérico de "El secreto de Wonderland", ha anunciado como nuevas cabezas de cartel de la edición de 2019 a Sebastian Ingrosso, Nicky Romero y Capriati, que se añaden a las ya anunciadas de Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Richie Hawtin, Jamie Jones, Chelina Manuhutu y Paco Osuna.

El sueco Sebastian Ingrosso, que forma parte del dúo Axwell & Ingrosso, es un pinchadiscos (dj) con más de medio centenar de singles y se convertirá en una de las principales atracciones de un festival que este año tiene un marcado acento internacional, han informado fuentes de la organización.

Nicky Romero, productor, exbatería y remixer holandés, es muy conocido por sus exitosos sencillos como "Toulouse", "Like home" y "I could be the one".

Los amantes del techno disfrutarán con Joseph Capriati, un dj con predicamento en Ibiza y que, tras mas de 15 años de trayectoria, sigue cosechando éxitos con sus últimas producciones como "Prospective Journeys" y "Consider Oneself", ambos de 2017. También subirán a los escenarios del Medusa Chelina Manuhutu y el sello distintivo de Deborah de Luca.

Mattn, más conocida como Anouk Matton, y Wolfpack son las nuevas confirmaciones en el área del electro house.

Una treintena de dj conforman el cartel de la edición de 2019, en la que sobresale también Ferry Corsten, uno de los diez mejores pinchadiscos del mundo según la revista DJ Mag, quien acercará al público al estilo trance al igual que su compañero Gareth Emery, artista que realizó uno de los remixes oficiales del sencillo I Wanna Go de la cantante Britney Spears.

Para aquellos que el hardstyle sea incondicional contarán con la presencia de Sub Zero Project, mientras que Lady Dammage pondrá la guinda del hardcore nacional.

Por otra parte, Juan Magán, Henry Méndez y Gianluca Vacchi serán algunos de los protagonistas del quinto escenario que traerá el sonido más comercial.