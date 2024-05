Ian Gelder, Kevan Lannister de Juego de Tronos, fallece a los 74 años

El actor británico Ian Gelder, que interpretó a Kevan Lannister en la serie de fantasía 'Juego de Tronos', murió el lunes a los 74 años, tras ser diagnosticado en diciembre de un cáncer de vías biliares, ha informado en Instagram su pareja, el también actor, Ben Daniels.



Gelder, conocido asimismo por sus papeles en las series 'His Dark Materials' y 'Doctor Who', siempre ha sido positivo, a lo largo de su enfermedad.



"Era el ser humano más amable, generoso de espíritu y cariñoso. Fue un actor maravilloso y todos los que trabajaron con él quedaron conmovidos por su corazón y su luz. Sinceramente, no sé qué haré sin él a mi lado", ha escrito Daniels junto a una foto de la pareja tomada la pasada Navidad, después de que su compañero saliera del hospital, en las que se ve a ambos sonrientes.



Con una carrera de décadas, Gelder era conocido también por su intervención en series de Agatha Christie y numerosas obras de teatro, entre ellas varias de Shakespeare.