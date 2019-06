Helena Pimenta se despide de la CNTC con su última temporada: "Haremos lo posible por una transición suave"

Lluís Homar no acude a la presentación al no haber recibido la invitación oficial por error hasta el mismo día del acto

La directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), Helena Pimenta, ha presentado este lunes 17 de junio la temporada 2019/2020 de la compañía, la última que ha diseñado la propia directora de escena antes de su salida del cargo y la entrada de Lluís Homar para tomar el relevo.

"Es una propuesta sólida que acepta que está en cierta transición de algunos proyectos que tendrán que apartarse y dejar hueco para lo que proponga el proximo director. Pero va a haber un hilo de unión claro entre un periodo y otro: el respeto por las dos partes es muy grande y colaboraremos todo lo posible para hacer una transición suave y eficaz", ha señalado Pimenta en declaraciones a los medios antes de la presentación.

En el acto ha destacado la ausencia de Homar --que asumirá el cargo en agosto, a la conclusión del Festival de Teatro Clásico de Almagro--, al no recibir hasta este mismo día la invitación oficial. "Me he hecho un lío con mi secretario y uno por el otro no hemos comunicaco a Homar el día. He hablado con él esta mañana y está preocupado por no poder estar, le habría gustado, pero ya le he dicho que no se preocupase, que yo diría la verdad", ha explicado con humor.

La directora de la CNTC cree que, a lo largo de sus ocho años al frente, se ha producido un "asentamiento muy importante" del repertorio, tocando además "numerosísimos textos y autores". Entre las cifras bajo su mandato, la Compañía ha conseguido reunir a cerca de 1,3 millones de espectadores en estos ocho años, aumentando la cifra media cada año --pasando de los 60.000 espectadores de la primera temporada hasta los 202.000--.

Además, se han llevado a cabo 3.200 representaciones en este periodo, pasando de 250 representaciones a unas 500 representaciones cada año, además de alcanzar los dos millones de euros en ingresos por temporada. En cuanto a giras, se han puesto en marcha 886 funciones en 186 ciudades diferentes. "Ha sido una oportunidad maravillosa y me marcho muy feliz", ha señalado Pimenta, quien todavía no ha decidido su futuro.

"Mi decisión fue la de dedicarme a tope hasta el ultimo día en este cargo. He dedicado tanta energía a esto para que todo esté bien que no me he parado a pensar en mi futuro. Me han llamado, pero todavia no puedo coger nada, necesito unos meses de asimilación emocional: de momento, a lo largo de este año ya he perdido la sensación de duelo", ha comentado con una sonrisa.

La directora general del INAEM, Amaya de Miguel, ha elogiado a Pimenta por el "entusiasmo, el talento y la enorme responsabilidad" mostrada durante los años al frente de la CNTC. "Helena no nos deja, solo abandona las labores de dirección, pero seguirá estando presente. Ha hecho un magnígico trabajo", ha defendido.

REFLEXIÓN SOBRE LA ÉTICA

Esta nueva temporada de la CNTC servirá para "reflexionar sobre la ética en unos tiempos en los que es bastante necesario". "Está en nuestro teatro del siglo XVII y parece que nos resulta lejano, pero términos como honor, fama o tradición son exactamente iguales al buen nombre, prestigio social o dignidad personal de hoy en día", ha resaltado.

"Estos ocho años han servido para entender que una de las cosas que nos ponía a la defensiva con los clásicos era el tema del honor, pero existe: la gente quiere tener prestigio, llevar coches buenos y, para lograrlo, hace lo que sea. Hay clases sociales diferentes y es difícil pasar de una a otra: los obstáculos se repiten y los clásicos nos lo cuentan de manera poética", ha lamentado.

NUEVE TÍTULOS, SEIS ESTRENOS

Es por ello que en la programación habrá espacio para nueve títulos --seis de ellos, estrenos en la CNTC-- de autores como Calderón de la Barca, Lope de Vega o Tirso de Molina. La Joven Compañía Nacional de Teatro de Clásico tendrá tres obras --incluida el estreno oficial de temporada con "el texto más difícil" para Pimenta, 'La vida es sueño'--.

Pero también estarán en la dirección nombres como los de Miguel del Arco, Bárbara Lluch o Josep María Flotats, quien también actuará en 'El enfermo imaginario' de Moliere. Además de Molière con esta obra, otro autor foráneo, William Shakespeare, estará presente con la representación de 'Sueño de una noche de verano'. "Con autores extranjeros podemos completar discursos y seguir aprendiendo", ha concluido Pimenta.