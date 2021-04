"Heartbreak Hotel", 65 años del primer gran éxito del Rey del Rock

Un día como hoy hace 65 años Elvis Presley obtenía su primer éxito número uno con «Heartbreak Hotel». El rey del Rock murió hace 44 años, y aunque su música y su figura tuvieron un tirón y una influencia social innegable, hoy en nuestro país solo queda un club de fans para recordarlo.

Hacen viajes a Graceland, en Menfis, cada 5 años, organizan un festival anual en Zaragoza con bandas y cantantes tributo, una revista con novedades…en España solo queda un club de fans oficial de Elvis Presley a pesar del peso específico que el rey del rock ha tenido históricamente en la música y como fenómeno social. Son cerca de 900 , en su mayoría de más de 35 años, con alguna honrosa excepción. Algunos guardan pequeños tesoros del Rey del Rock en la sede “tuvimos una chaqueta suya, y hay dos hermanos de Barcelona que tienen una foto enmarcada de cuando Elvis se estaba cortando el pelo para ir al servicio militar, con uno de sus pelos; otro fan tiene unas botas suyas”, nos cuenta Joaquín Luque, el presidente del club de fans de Elvis, el único oficial que hay en España y que acaba de cumplir 30 años. Los jóvenes conocen su nombre que ha quedado grabado en fuego en el imaginario popular, pero no son capaces de tararear ninguno de sus temas. Es tal vez “su declive de los últimos años “ el causante de este olvido –reconoce Luque-de hecho, en los últimos tiempos cualquier reportaje o noticia que se hacía sobre él, mostraba a ese Elvis deteriorado de las Vegas”, aunque no se entiende porque “el declive físico que sufrió no repercutió en su música y los discos que grabó en los años 70 son buenísimos”. Tampoco, nos cuenta, queda rastro de su herencia musical en los nuevos sonidos, una herencia que recogieron hace bien poco “grupos como U2, Texas, o estrellas como Bruce Springsteen”.

44 años después de su muerte, el rastro del Rey del Rock se va perdiendo. Solo queda para fans y entendidos. Puede que esto cambie a finales de año, cuando se estrene el biopic que se está preparando, dirigido por Baz Luhrmann, y con Tom Hansk en el papel del manager que le llevó a la gloria con ese tema, «Heartbreak Hotel», que hoy hace 65 años se convertía en su primer número 1.

Quizás este biopic anime a algún “triunfito” a replicar un tema y el golpe de cadera de Elvis, un rompedor que acabó roto y que está siendo olvidado por toda una generación. ¡¡¡¡¡ a wamba buluba balambambú!!!!!