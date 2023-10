Hauser llega a Barcelona y Madrid con su espectáculo en solitario "Rebel with a cello"

El violonchelista Stjepan Hauser, miembro fundador del dúo 2Cellos, llega mañana al Palau Sant Jordi de Barcelona y el miércoles estará en el WiZink Center de Madrid con su primer espectáculo en solitario, "Rebel with a cello".

Al igual que en los conciertos de 2Cellos, el nuevo espectáculo incluye un sonido innovador, efectos de luz e imagen, y una cuidada puesta en escena, con Hauser en el centro del escenario acompañado de una orquesta de instrumentos de cuerda, viento y percusión.

En esta gira el músico croata está llenando grandes pabellones de toda Europa, con aforos de entre 10.000 y 20.000 personas, actuaciones en las que sus incondicionales suelen agotar entradas.

"Rebel with a cello" incluye en su primera parte versiones de conocidos temas de películas o de musicales, como "El Padrino", "My heart will go on" (Titanic), "Now we are free" (Gladiator), "Piratas del Caribe" o "El fantasma de la ópera", y alguna concesión a la música clásica popular, como el Vals número 2 de Shostakovich.

Pasado el ecuador del concierto pone a bailar al público con ritmos latinos como "Livin' la vida loca", "Despacito", "Señorita", "La isla bonita", "Bamboleo", o "Waka waka", en el que Hauser llega a bajar del escenario para mezclarse con sus fans con su violonchelo en bandolera.

El éxito de Hauser se extiende más allá de los escenarios, con millones de seguidores en YouTube, Facebook e Instagram, y miles de millones de reproducciones de audio y videos en las plataformas de las redes sociales.

El pasado mes de septiembre, Hauser anunció su primer álbum navideño, "Christmas", que saldrá a la venta el próximo 27 de octubre y que contiene 14 de las melodías de Navidad más reconocidas del mundo.

Entre los temas seleccionados para el álbum figuran clásicos como "Noche de Paz", "Adeste Fideles", "Angels We Have Heard on High", "The First Noël", "El tamborilero", "White Christmas", "The Christmas Song", "Have Yourself a Merry Little Christmas", "Ill Be Home for Christmas" o "Amazing Grace". EFE.

hm/pll/lml