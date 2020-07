Harry Potter cumple 40 años, la multimillonaria saga de magia que va a ser dificil de superar

Harry Potter está de cumple, el personaje de ficción cumpliría 40 años hoy. Fue la fecha que su creadora, J.K. Rowlling eligió como día de nacimiento. Fecha en la cual comienzan las ocho películas que configuran la saga. Que Harry Potter “naciera” tal día como hoy no es casualidad. La autora de los libros de ficción nació ese mismo día.

Tras la publicación del primer libro; “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, el 26 de junio del año 1997. Se dio a conocer las aventuras de un mago adolescente. La acogida del público fue tal, que su éxito provocó que la autora escribiera una saga de siete libros. Desde entonces, han pasado más de 20 años, y cada una de las publicaciones han estado entre las más leídas por los jóvenes a nivel mundial. A este hecho se le suma que J.K. Rowling haya escrito la primera parte de una nueva entrega que en este caso tiene la estructura de guion y otros seis libros secundarios cuya trama también se ubica y se desarrolla dentro del universo argumental de la serie principal.

