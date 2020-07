¿Qué fue de los actores de Harry Potter? Ya han pasado 9 años desde su última película

Hace 21 años, en 2001, conocimos por primera vez las novelas juveniles Harry Potter de la autora británica J. K. Rowling, en las pantallas de cine. La primera fue Harry Potter y la Piedra Filosofal, todo un éxito con Daniel Radcliff (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Rupert Grint (Ron Weasley) como grandes protagonistas, ahora ya hace 9 años que vimos por última vez a los tres amigos y sus aventuras en Las Reliquias de la Muerte: parte 2.

En 2020, cada uno de los actores ha tomado un camino diferente, algunos con más éxitos que otros. Caso especial el de Alan Rickman que interpretaba al sombrío profesor Severus Snape, uno de los más queridos por los fanáticos, que falleció en 2016 a los 69 años por un cáncer de páncreas. Su última película, aunque fue poniendo la voz, es Alicia a través del Espejo.

Con este recordatorio a Rickman, esto es a lo que se dedican el resto del elenco de las películas de Harry Potter.

1. Daniel Radcliff

El protagonista absoluto de la saga. Dio vida a Harry Potter, y en 2020, a la edad de 30 años, no ha conseguido tener demasiado éxito. La Mujer de Negro, Y de repente Tú, o Playmobil: The Movie, son algunos de sus proyectos más destacados. Aunque él siempre ha dicho que su futuro está en la dirección o como guionista.

2. Emma Watson

Emma Watson daba vida a Hermione Granger, para muchos algo repelente de pequeña, y como actriz ha sido la que más ha destacado y con mucha diferencia. Ventajas de ser un Marginado, La Bella y la Bestia o Mujercitas, son algunas de sus películas más famosas. Aunque desde hace 2019 se ha destapado como una activista feminista y defensora de la sostenibilidad ambiental.

3. Rupert Grint

Todos esperábamos que Ron Weasley, es decir, Rupert Grint, consiguiera una carrera exitosa. Sin embargo, todo lo que podemos acordarnos es de CBGB junto a Alan Rickman en 2013, o la serie Servant en 2019. Es más reconocido por su parecido con el cantante Ed Sheeran, que por su carrera como actor.

4. Bonnie Wright

Ginny Weasley fue alcanzando más protagonismo a medida que avanzaron las películas de Harry Potter, llegando a ser la novia y esposa del protagonista. Sin embargo, no ha logrado ganarse la vida como actriz. Su última película fue en 2015 A Christmas Carol. Desde entonces se ha dedicado más a la moda que a la actuación.

5. Matthew Lewis

Neville Longbottom es más famoso por su cambio físico que por su trabajo en la industria del cine. Terminal en 2018 es su última película. Su grupo fiel de fanáticos mantiene al actor con vida.

6. Evanna Lynch

La lunática Luna Lovegood se convirtió en uno de los personajes más queridos y seguidos de lo saga. Pero en su recorrido como actriz, no ha tenido la misma suerte. La actriz irlandesa de 28 años tuvo su último papel en una película en 2018 con Madness in the Method.

7. Tom Felton

Dacro Malfoy ha sido, junto a Emma Watson, el actor más exitoso del elenco de Harry Potter. Rise of the Planet of the Apes, The Apparition u Ophelia son algunas de sus películas más reconocidas. De cara a 2021 ya está trabajando en Burial.

8. James y Oliver Phelps

Fred y George Weasley, ambos han dejado el mundo de la actuación y se dedican a trabajar detrás de las cámaras o a la música. Aunque sus personajes en la saga de Harry Potter serán recorados por todo el mundo.

9. Michael Gambon

El actor que dio vida al profesor y director de Howarts Dumbledore, es un ilustre de Hollywood y Broadway. Su última actuación fue en Judy en 2019 con 78 años.

10. Robbie Coltrane

Rubeus Hagrid, el gigantón amigo de Harry Potter, también tiene su fama, que le viene por la película de 1995 James Bond GoldenEye. Con 70 años está retirado y su última película fue en 2014 llamada Effie Gray. En 2019 fue visto por última vez en silla de ruedas.