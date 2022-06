Gru regresa al pasado para contar cómo se hizo supervillano

Silvia García Herráez

Gru, villano por excelencia, está de vuelta para regresar al pasado y contar por qué nacieron sus ansias de ser un malvado y cómo conoció a sus Minions, la banda de simpáticos seres amarillos que le ayudarán en el futuro.

"Minions. El origen de Gru", que llega a las salas este viernes, se trata del segundo "spin-off" de la saga de "Gru. Mi villano favorito" (2010) y la continuación de "Minions" (2015). La cinta se desplaza a los orígenes de Gru, cuando no era más que un niño de 12 años, en plenos años 70, tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa.

En este punto arranca la nueva cinta de animación del estudio Illumination, y presenta el momento exacto en el que Gru se topa con sus esbirros, los minions, y con los que hará mejores migas, concretamente Kevin, Stuart, Bob y Otto, un nuevo minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado, que le ayudará a diseñar sus primeros golpes, armas y su primera guarida.

Como fan incondicional de un famoso supergrupo de villanos, Los salvajes seis, Gru idea un plan para demostrarles que es lo suficientemente malvado como para trabajar con ellos. Pero algo falla, y ese sexteto de malvados al que admiraba de repente se convierte en su peor pesadilla.

Este grupo está liderado por Donna Disco, "la mala malísima de la película", quien es doblada en su versión al castellano y al catalán por la cantante Mónica Naranjo, que confiesa a EFE que cumple "un sueño" al doblar por primera vez un personaje de animación.

"Este personaje me llega, yo creo, que por Dios, te lo juro -ríe-. Dos meses antes de que me ofrecieran el papel de Donna Disco, le dije a un compañero: 'Tengo un sueño por cumplir. Nunca he doblado a un personaje de animación y no me quiero morir sin hacerlo'". A los dos meses, y sin saber antes nada de la película y del proyecto, se lo dieron, cuenta.

De su debut como dobladora tan solo tiene palabras de agradecimiento y apunta que ha sido una "experiencia maravillosa" que repetiría más veces. "Me enamoré de Donna Disco en cuanto me la presentaron. Es una mala malísima, que tiene mucho ritmo. Tiene un pelo afro maravilloso y muchísimo estilo. Era imposible decir que no. Ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida", señala Naranjo.

"Lo ha clavado; además, es que le ha dado una musicalidad y una melodía que casi el personaje cantaba", le halaga su compañero de doblaje Florentino Fernández, Flo, que presta por cuarta vez su voz para dar vida a Gru. Y es que la catalana ha logrado mimetizarse con su personaje para darle una personalidad única. "Necesitaban una cantante para el papel, y esa era yo", bromea.

"Dar la voz a un dibujo animado te da el privilegio de poder disfrutarlo antes que nadie -destaca Fernández-, y en mi caso más, cuando llevo ya cuatro años con este personaje maravilloso". Asimismo, el cómico, actor y presentador confiesa que, para él, de todas las cintas que se han sacado esta es la mejor.

"Es la más divertida, la más entrañable, ya que en ningún momento nos imaginábamos cómo podía ser Gru de pequeñito y cómo llegó a ser villano. Está muy bien ambientada, tanto en la época como en las localizaciones, y explica ciertas cosas que aparecen en próximas películas. Es decir, es muy bonita", subraya.

Ambos artistas advierten de que la cinta es para ver en cines, ya que tiene "un sonido y unos efectos especiales increíbles, que solo se pueden disfrutar en pantalla grande".