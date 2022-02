Gemma Cuervo: su película maldita, el motivo por el que abandonó 'LQSA' y el esperado reconocimiento

Gemma Cuervo de Igartua es una de las grandes intérpretes españolas con una prolongada y dilatada trayectoria en el teatro, el cine y la televisión.

Gemma nació en Barcelona el 22 de junio de 1936, y como ella misma ha manifestado en numerosas ocasiones “yo nací con el veneno del teatro puesto”, y poco tardó en demostrarlo.

Mientras estudiaba Peritaje Mercantil, Cuervo hacía sus pinitos en el Teatro Español Universitario, debutando en 1956 de la mano de Adolfo Marsillach con la obra ‘Harvey’.

Pocos años después de conocer a su marido, Fernando Guillén Cuervo, decidieron formar su propia compañía de teatro con la que recorrieron toda España interpretando textos de Camus (‘El malentendido’), Sartre (‘Los secuestrados de Altona’) o Albee (‘Todo el jardín’).

Es Cuervo una de la actrices más destacadas e influyentes de los años 60-70, pionera además en la televisión con los espacios dramáticos como ‘Estudio 1’, ‘Gran teatro’ o ‘Historias para no dormir’.

Y no podemos olvidarnos del cine, la actriz también ha destacado por sus papeles en la gran pantalla.

Con más de un centenar de obras de teatro, más de 60 películas y una treintena de series de televisión, Cuervo goza de una gran popularidad y reconocimiento porparte del público y la crítica.

Un reconocimiento que Gemma Cuervo ha recibido, por fin, tras más de seis décadas dedicada a la interpretación con el Premio Max de Honor.

LA PELÍCULA MALDITA: ‘EL MUNDO SIGUE’

De entre todas las películas que rodó Gemma Cuervo, hay una que prevalece sobre todas las demás y que dejó marcada a nuestra protagonista:‘El mundo sigue’ dirigida e interprertada por Fernando Fernán Gómez.

Gemma Cuervo tenía 26 años cuando rodó esta película. Era uno de sus primeros trabajos en el cine, de las más de 60 películas en toda su trayectoria, y con el que Emma cumplió uno de sus sueños al trabajar con Fernando Fernán Gómez.

Sin embargo, la censura franquista de aquellos tiempos evitó que ‘El mundo sigue’ se estrenara en 1963, y sea una gran desconocida para el público. De ahí que se la conozca como “la película maldita” de Fernán Gómez, aunque a día de hoy es considerada como una de las grandes películas del cine español, una obra maestra con una interpretación memorable de una joven Gemma.

“Pudo ser mi punto de salida para el cine de una manera extraordinaria”, es lo que le dijo Gemma Cuervo a su hija Cayetana Guillén Cuervo en el programa de TVE ‘Atención obras’. De hecha, Emma siempre ha reconocido que ‘El mundo sigue’ “hubiera sido la película que me habría lanzado. Truncó mi carrera cinematográfica”, si la censura no hubiera actuado sobre ello y evitado su proyección.

En ese mismo programa de televisión contaba Gemma el momento en el que Fernán Gómez le contó el interés que tenía en que ella interpretara el papel protagonista. “Nos sentamos en una silla cada uno, y pasaba el tiempo sin decir nada, yo no me atrevía a decirle nada a Fernán Gómez, y así estuvimos un buen rato. Has que, de pronto, se oye su voz. Y me dice “voy a hacer una película y he pensado en una persona, que lo hiceira tú”. Y entonces, lo hice. Y encantada de la vida, aunque no pude suponer que fue la censura que martirizó un poco la película, ahí sufrimos todos”, lamenta la actriz.

‘El mundo sigue’ se estrenó, en la clandestinidad, en 1965 (dos años después de su rodaje) en el cine Buenos Aires de Bilbao. Un estreno del que ni el propio director y actor principal se enteró.

52 años después de su rodaje, ‘El mundo sigue’ se proyectó en algunos salas españolas cosechando un gran éxito de público y crítica. Gracias a Juan Estelreich jr, ahijado de Fernando Fernán Gómez e hijo del director de producción de la película, que decidió restaurar la cinta para su proyección en 2015.

Ese mismo años, el Festival de Cine de Málaga proyectó la película y celebró un coloquio conAntonio Resines, Fernando Trueba, José Sacristán y Gemma Cuervo que confesó que “de todas mis películas, sólo recuerdo ‘El mundo sigue’”.

EL ADIÓS A ‘LA QUE SE AVECINA’

Si Gemma Cuervo fue pionera en televisión y una de las intérpretes más destacadas en espacios dramáticos como ‘Estudio 1’ de TVE1 cumpliendo con e su compromisos de acercar el teatro a todos los públicos, la pequeña pantalla ha colaborado, también, en que esta genial actriz goce de la popularidad que se merece años después de interpretar grandes papeles sobre las tablas.

Cuervo volvía a aparecer en televisión en el año 1995 de la mano de Emilio Aragón en la serie ‘Médico de familia’, una ficción familiar que marcó un antes y un después en la historia de la televisión española.

Guillén Cuervo interpretaba el papel de Consuelo, la madre de Alicia (Lydia Bosch) y suegra de Nacho (Emilio Aragón). Gracias a este papel, Gemma fue conocida por un público más joven y despertó recuerdos entre quienes seguían sus interpretaciones desde sus inicios.

‘Médico de familia’ se estrenó el 15 de septiembre de 1995 en Telecinco y estuvo en antena hasta 1999, con la emisión de de 119 episodios.

‘Aquí no hay quien viva’

Sin duda, fue ‘Aquí no hay quien viva’ la serie con la que Gemma Cuervo conectó con otra generación de una manera sorprendente con su papel de Vicenta Benito.

Con Vicenta, Gemma dio un giro a su carrera mostrando una personalidad profesional en la que abandonó el drama para hacernos reír con su papel de cotilla graciosa.

Junto aEmma Penella y Mariví Bilbao se convirtieron en ‘las chicas de oro’ españolas, quienes con su gran profesionalidad y sentido del humor, hicieron las delicias de muchos y que la serie gozara del éxito que tuvo.

Los cotilleos de ‘Radio Patio’ forman ya parte de nuestra historia televisiva que difícilmente serán olvidados. Y, de nuevo, Cuervo, ha vuelto a escribir otra página de oro en la interpretación española.

Gemma siempre recuerda con cariño aquella etapa de su vida, sobre todo porque le permitió conectar con un tipo de espectador diferente al que estaba acostumbrada, como le decía a su hija, señalando que “marcó una etapa muy especial en mi vida”

Tres fueron los años que ‘Aquí no hay quien viva’ estuvo en antena, concretamente en Antena 3, para pasar después a Telecinco bajo el nombre de ‘La que se avecina’.

‘La que se avecina’

Esta nueva entrega se estrenó en Telecinco en 2007 y contaba con gran parte del reparto de ‘Aquí no hay quien viva’.

Cuervo y Bilbao decidieron continuar en 'La que se avecina'. Sin embargo, esta vez ‘las chicas de oro’ se quedaron en dos por el fallecimiento de Emma Penella.

Años más tarde, en fallecía Mariví Bilbao y Gemma se quedó sola. Compañeras a las que Cuervo siempre ha recordado con mucho cariño y admiración.

Precisamente, ese fue el motivo por el que Gemma decidió abandonar la serie. Tal y como confesaba la actriz en ‘Sálvame Deluxe: “Yo sola no podía defender el empuje de las tres chicas de oro.”