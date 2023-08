La garra de Vanesa Martín atrapa a un público entregado en Cap Roig

Vanesa Martín ha regresado la noche de este jueves al Festival de Cap Roig en Calella de Palafrugell para presentar Placeres y pecados, su octavo y último álbum de estudio que vio la luz el pasado 25 de noviembre, y para hacer un repaso de los grandes temas de su carrera musical.

La cantante y compositora malagueña, que se ha subido de nuevo al escenario de estos jardines en la Costa Brava de los que ha dicho que son una maravilla, ha escogido Frenar enero (2014) para abrir el concierto organizado por Clippers Live con el impulso de Caixa Bank.

La popular cantante de pop rock y flamenco ha presentado a su público nueve de la docena de temas de su último trabajo, grabado entre España y Miami, que llega dos años después de su anterior producción y que, según ella misma, es el más diferente de todos y supone un soplo de aire fresco en su carrera.

Entre ellas Mejor de lo que contaste, Dinamita, Cuando no estabas y Si pudiera, que en el álbum hace en colaboración con Jessy & Joy, o Iman, que habla de cuando tenemos ese poder magnético de atraer las situaciones más difíciles aunque sepamos que nos vamos a comer la pared, ha explicado.

La artista, que durante toda la velada ha hecho gala del poderío de su voz, de su talento musical innato, de su humor y cercanía con el público, ha presentado varias de sus canciones y en dos ocasiones se ha referido al calor que hacía este jueves noche en Cap Roig: estoy muerta de calor, ha dicho.

La artista, de 42 años, cuya afición por la música comenzó cuando su padre le regaló una guitarra a los seis años y que a los 15 ya actuaba en locales malagueños, ha repasado algunos de sus temas desde 2012 hasta la actualidad.

Más de una veintena de temas entre los que no han faltado éxitos logrados a los largo de su carrera, como Nunca me conoció, Inventas, o Te has perdido quien soy, que han sido muy aplaudidos por los más de 2.200 asistentes que los han cantado también cuando ella les ofrecía el micrófono.

Tampoco han faltado otros de sus grandes temas como Complicidad, que ha sido, con una grada brazos arriba y que entonaba al unísono seguía la canción, de las más aplaudidas.

A Marzo, que ha tocado con la guitarra y ha dicho tiene influencias de chacarrera y tanguillo de Cádiz, le han seguido No te pude retener, que compuso en Tarifa para una amiga que acababa de cortar con su pareja y, Toscana, que ha mantenido a todos sus fans de pie cantando y bailando.

Sola con su guitarra ha interpretado 90 minutos, la canción que canta India Martínez y en la que Vanesa también participó en su creación, mientras que no han faltado tampoco sus aplaudidos popurrís.

La malagueña ha puesto final a la primera parte de su actuación con He sido, una canción que ha dicho compuso este año y que al mostrarla fue como una gran bola de nieve, decidí editarla y se esta convirtiendo en una especie de himno, tanto ha avanzado que dentro de poco van a grabar un videoclip.

Va agarrando fuerza y estamos felices porque seguro que todos los que estamos aquí hemos tenido múltiples amores diferentes, y no vale enfadarse, ha dicho antes de interpretar el tema, que ha mantenido en pie a sus fans con un incesables lo, lolo, lolo, lololo.. mientras ella se iba del escenario.

Dos minutos más tarde, entre gritos de otra, otra ha salido de nuevo para interpretar, ya en los bises, al piano, Como un billete de avión.

Con Y vuelo ha puesto punto final a más de dos horas de actuación con la grada entregada y en pie aplaudiendo y cantando con ella.

El de la malagueña ha sido el concierto solidario de esta edición del Festival, y la entidad beneficiada es POTS, que trabaja con colectivos en riesgo de exclusión social en el área de proximidad de Cap Roig.

La artista, que está de gira por España, seguirá sus conciertos el 1, 16 y 29 de septiembre en Trujillo, Madrid y Valencia respectivamente, mientras que el protagonista del Festival de Cap Roig este viernes será el peruano Juan Diego Flórez, reconocido internacionalmente como uno de los mejores tenores del mundo. EFE.

