GALICIA.-La coproducción franco china 'Fleur de pavot', ganadora de la 13ª edición del FIC Bueu

La coproducción franco china 'Fleur de pavot' se ha alzado con la 'Ánfora de ouro', el premio principal de del 13º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (Pontevedra), que cerró el pasado sábado nueve días de actividades en un certamen especial por las medidas que han obligado a adaptar el festival que cada verano acoge la localidad pontevedresa.

La cinta de Baer Xiao ha sido reconocida por el jurado del festival en la noche del sábado celebró la gala de clausura. "La idea viene de mi infancia y de mis sueños, y me alegra mucho haberla rodado en mi ciudad natal", señaló, en intervención por videoconferencia, el director de 'Fleur de pavot', que además de la 'Ánfora de ouro' --dotada con un premio económico de 2.000 euros-- también se llevó el galardón a la mejor fotografía.

La 'Ánfora de plata' fue a parar a la francesa 'Olla', cuya directora Ariane Labed también agradeció desde la distancia el reconocimiento, que en este caso también fue doble pues se hizo con el premio en la categoría de vestuario. "Significa mucho ganar un premio con tu primer trabajo, así que gracias por permitirme vivir este momento", dijo Arian Labed en su vídeo.

El premio del público recayó en 'The Present', un corto dirigido por Farah Nabulsi, que quiso dedicar el galardón "más valioso que existe" por proceder de los espectadores al pueblo palestino ante "la absurda y cruda realidad que sufre".

El Premio R al mejor cortametraje gallega fue para 'Carne' de Camila Kater, mientras que el Premio Fundación Novas al mejor corto español fue para 'Ca nostra' de Laia Foguet. Ambas cintas fueron ensalzadas por la guionista Lidia Novo, miembro del jurado nacional, que destacó la calidad de los trabajos en liza. "El audiovisual de nuestro país cuenta con un presente brillante y un futuro prometedor", ha destacado.

En la categoría de mejor corto experimental venció 'Genius loci' del francés Adrien Merigeau, mientras que el lituano Laurynas Bareia se llevó el mejor director por 'Atkurimas'. Además, 'Massacre' de Maïté Sonnet se hizo con mejor guión y mejor montaje; mismo número de premios que fueron a parar a la sueca 'N'got att minnas', reconocida por su música y la dirección artística. En sonido y maquillaje, los galardones se los llevaron a casa 'All the fires the Fire' (Grecia) y 'The Van' (Albania/Francia).

Completan el palmarés del FIC Bueu --premios que, como cada año, fueron elaborados por internos del centro penitenciario de A Lama-- los premios a mejor actores, que fueron a parar para Oyvind Brandtzæg por 'The Manila Lover' en el apartado masculino y Svetlana Barandich en la categoría femenina por su interpretación en 'Anna'.