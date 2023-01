FundéuRAE: “no por nada” o “por algo”, no “no por algo”

Madrid, 11 ene (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que el giro no por nada y la locución por algo son las formas adecuadas con el sentido de por algún motivo, no así no por algo.

No obstante, en la prensa se encuentran ejemplos como los siguientes: El cineasta catalán es uno de los que mejor exprimen al actor. No por algo han compartido trayecto, No por algo es uno de los programas de televisión con millones de televidentes o Aquí tiene un juego harto complicado; no por algo han acabado en empate sus últimos cuatro juegos.

El Diccionario de la lengua española indica que la locución adverbial por algo se usa para expresar la idea de no sin razón, como en Por algo es el deportivo más vendido de Europa. Por su parte, algunos diccionarios, como el de María Moliner, recogen por nada con el significado de por muy poco motivo; así, el giro no por nada sirve para apuntar que algo tiene causa evidente o motivo de peso: No por nada es la segunda venta más cara de la historia. No es recomendable, por tanto, emplear no por algo, cruce de estas dos expresiones, tal y como aclara la Real Academia Española en su cuenta de Twitter.

Cabe añadir que la secuencia no por algo no resulta inadecuada de por sí, ya que en determinados contextos sirve para negar una causa: Estamos buscando equipo por un tema económico, no por algo deportivo.

Por ello, en los primeros ejemplos lo adecuado habría sido escribir El cineasta catalán es uno de los que mejor exprimen al actor. No por nada han compartido trayecto, Por algo es uno de los programas de televisión con millones de televidentes y Aquí tiene un juego harto complicado; no por nada han acabado en empate sus últimos cuatro juegos.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.