FundéuRAE: “nada más y nada menos”, no “nada más ni nada menos”

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que la locución adverbial asentada es nada más y nada menos, y no nada más ni nada menos.

Es frecuente encontrar ejemplos en los medios de comunicación como los siguientes: Estamos hablando nada más ni nada menos que de una fecha que nos encanta tanto en decoración como en disfraces, Debe buscarle un reemplazante nada más ni nada menos que a Marcelo Gallardo o Se trata nada más ni nada menos que de la famosa actriz Cate Blanchett.

El Diccionario de la lengua española solo recoge nada más y nada menos, que se suele emplear para dar énfasis o importancia a lo que se está diciendo. Es posible encontrar esta expresión de manera aislada (Hoy comeremos tortilla de patatas de la abuela. Nada más y nada menos) o integrada en un enunciado (Hoy comeremos nada más y nada menos que tortilla de patatas de la abuela).

Aunque son varias las expresiones formadas con la conjunción ni que se suelen emplear para enfatizar (ni de broma, ni loco), entre ellas no se encuentra nada más ni nada menos, escrita con ni en lugar de y, además de sin verbo. Tal y como explica la Nueva gramática de la lengua española, los grupos coordinados con ni exigen alguna negación preverbal cuando aparecen tras el verbo: No quiso el libro ni el juguete o No quiso ni el libro ni el juguete.

Por lo tanto, lo adecuado habría sido escribir Estamos hablando nada más y nada menos que de una fecha que nos encanta tanto en decoración como en disfraces, Debe buscarle un reemplazante a nada más y nada menos que Marcelo Gallardo y Se trata nada más y nada menos que de la famosa actriz Cate Blanchett.

