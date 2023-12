FundéuRAE: “entrever”, no “entreveer”

Madrid, 13 dic (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que la forma entreveer es una deformación del verbo entrever (ver confusamente algo, conjeturar algo, sospecharlo, adivinarlo) que conviene evitar.

Sin embargo, a veces se encuentran en los medios de comunicación frases como El veterano entrenador no parece manejarse en otra lengua que no sea la española, por lo que ha dejado entreveer, El comandante dejaba entreveer que están listos para una contraofensiva o No quiso hacer ninguna declaración, pero dejó entreveer una sonrisa que delataba que todo está más que acordado.

El verbo entrever está formado por el prefijo entre- y el verbo ver, mientras que entreveer surge por analogía con el híbrido preveer, cruce de prever y proveer, igualmente erróneo.

Por tanto, en los ejemplos iniciales lo apropiado habría sido escribir El veterano entrenador no parece manejarse en otra lengua que no sea la española, por lo que ha dejado entrever, El comandante dejaba entrever que están listos para una contraofensiva y No quiso hacer ninguna declaración, pero dejó entrever una sonrisa que delataba que todo está más que acordado.

Cabe recordar, además, que el verbo entrever se conjuga como ver y que, aunque las formas ve y ven no llevan tilde al ser monosílabas, entrevé y entrevén sí se acentúan gráficamente, pues se trata de palabras agudas terminadas en vocal y en la consonante n, respectivamente: Hay quien ya entrevé el futuro, y no Hay quien ya entreve el futuro.

