FundéuRAE: “denostar”, conjugación adecuada

Madrid, 24 may (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que denostar se conjuga como contar, por lo que las formas adecuadas son denuesta, denuestan, denueste, denuesten..., no denosta, denostan, denoste, denosten...

Aun así, en la prensa aparecen usos como los siguientes: ¿Qué hay de cierto en las informaciones que defienden el magnesio y denostan el calcio?, Pide evitar que se denoste la actividad turística o En ocasiones aparecen pintadas que denostan una determinada ideología.

Como explica el Diccionario panhispánico de dudas, el verbo denostar, que significa proferir denuestos contra una persona o cosa o hablar muy mal de ella, es irregular y se conjuga siguiendo el modelo de contar, igual que hollar y descollar. Por ello, en las formas en las que recaería el acento sobre la o de denost-, lo adecuado es que esta vocal diptongue en ue: denuesto (no denosto), denuestas (no denostas), denuesta (no denosta), etc., frente a denosté, denostabas, denostará...

En consecuencia, en los ejemplos del principio lo indicado habría sido escribir ¿Qué hay de cierto en las informaciones que defienden el magnesio y denuestan el calcio?, Pide evitar que se denueste la actividad turística y En ocasiones aparecen pintadas que denuestan una determinada ideología.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.