La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que la expresión a conciencia, y no a consciencia, es el giro asentado para hacer alusión a aquellas acciones que se realizan con gran cuidado.

No obstante, es posible encontrar frases como Catalina Cock tejió una vida a consciencia, Cuando se escucha a consciencia cada parte del cuerpo, aumenta el control y el sentido perceptivo o Cuáles son los vinos hechos a consciencia para la generación actual.

El Diccionario panhispánico de dudas recuerda que conciencia y consciencia no son siempre intercambiables, pues la segunda no tiene el sentido moral que posee la primera. La voz conciencia es la que forma parte de locuciones como tener mala conciencia, tener cargo de conciencia o a conciencia, que, según el Diccionario de la lengua española, significa con mucha atención o detenimiento o intencionadamente o a propósito. No aparece, en cambio, consciencia en este tipo de construcciones.

Por ello, es recomendable utilizar a conciencia en los ejemplos anteriores: Catalina Cock tejió una vida a conciencia, Cuando se escucha a conciencia cada parte del cuerpo, aumenta el control y el sentido perceptivo y Cuáles son los vinos hechos a conciencia para la generación actual.

