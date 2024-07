FundéuRAE: “caber”, seguido de infinitivo, se usa en singular

Madrid, 12 jul (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que, cuando el verbo caber va seguido de un infinitivo, se conjuga siempre en singular: Cabe esperar buenas noticias.

Sin embargo, pueden encontrarse frases como estas en algunos medios de comunicación: Un periodo de tiempo en el que caben destacar diversos momentos clave, Caben señalar las adaptaciones de mejora continua que se realizan o Caben recordar algunas cosas para las carreras de este fin de semana.

Tal como señala el Diccionario panhispánico de dudas, entre los significados del verbo caber está el de ser posible; en ese caso, el sujeto, aquello que es posible, puede ser un sustantivo (Cabría la posibilidad de que no venga), una oración subordinada que comienza por que (Cabe que me digas que no, pero espero que lo pienses bien) o una oración de infinitivo (Cabe distinguir varios grupos).

En este último caso, lo adecuado es que caber se conjugue en singular, pues el sujeto es toda la oración de infinitivo, no el sustantivo que va después, que sí puede estar en singular o plural. Puesto que caber equivale a ser posible y no se diría Son posibles distinguir varios grupos, tampoco sería apropiado Caben distinguir varios grupos.

Así pues, en los ejemplos del principio lo apropiado habría sido Un periodo de tiempo en el que cabe destacar diversos momentos clave, Cabe señalar las adaptaciones de mejora continua que se realizan y Cabe recordar algunas cosas para las carreras de este fin de semana.

