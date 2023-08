FundéuRAE: Anglicismos en los aeropuertos

En las informaciones referidas al tráfico aéreo y los aeropuertos aparecen con frecuencia anglicismos innecesarios. A continuación, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece alternativas en español a algunos de los más frecuentes.

1. Body scan es escáner corporalEscáner corporal o escaneo corporal son alternativas apropiadas al anglicismo body scan. Escáner corporal se refiere al aparato de seguridad instalado en los aeropuertos que permite registrar a una persona sin necesidad de contacto físico, mientras que escaneo corporal se usa para referirse a la acción de escanear con este aparato.

2. Check in es facturaciónSe recomienda evitar el término check in cuando hace referencia a lo que en español llamamos facturación o registro, bien sea en el mostrador o en línea. Para la expresión check out, se puede usar el término salida.

3. Duty free es libre de impuestosEs preferible sustituir expresiones como zonas duty free o tiendas duty free por zonas libres de impuestos o tiendas libres de impuestos, respectivamente.

4. Fastline es fila rápidaFastline es la fila o cola rápida para el acceso que usan algunos pasajeros cuando, generalmente por problemas en el aeropuerto, pueden perder el vuelo si respetan la fila habitual.

5. Finger es pasarelaEl término finger puede ser fácilmente traducido al español como pasarela, manga o túnel para referirse al pasillo por el que los pasajeros entran en el avión.

6. Handling es asistencia en tierraLas expresiones asistencia en tierra o servicios en tierra son alternativas preferibles al anglicismo handling para aludir a servicios como la carga y descarga de aviones, su limpieza y abastecimiento, el transporte de viajeros, equipajes y mercancías hasta las terminales, etc.

7. Hub es centro de operacionesEl término inglés hub puede traducirse al español como centro de operaciones, centro de conexión, centro de distribución o las alternativas más breves distribuidor e intercambiador.

8. Jet-lag es desfase horarioEs preferible usar el término español desfase o descompensación horaria al anglicismo jet-lag en expresiones como sufrir el jet-lag o combatir el jet-lag.

9. Layover/stopover es escalaLa traducción para estos términos es escala, bien sea escala menor (layover) cuando es de menos de 24 horas, y más concretamente para las que son inferiores a 4 horas, o escala mayor (stopover) si el tiempo supera las 24 horas.

10. Low cost es de bajo coste o de bajo costoEs habitual encontrar expresiones como compañías low cost o vuelos low cost, pero pueden traducirse fácilmente al español como compañías de bajo coste o vuelos económicos, respectivamente.

11. Overbooking es sobreventaTanto sobreventa como sobrecontratación o sobrerreserva son alternativas válidas en español al extendido anglicismo overbooking.

12. Shuttle bus es (autobús) lanzaderaAutobús lanzadera o simplemente lanzadera son alternativas válidas a shuttle bus para referirse al medio de transporte que permite desplazarse entre las diferentes terminales de un aeropuerto.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.