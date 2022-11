FundéuRAE: “amenazar de”, uso adecuado

Madrid, 10 nov (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que el verbo amenazar solo se construye con la preposición de cuando el complemento es un sustantivo (amenazar de muerte), por lo que no es apropiado amenazar de que.

No obstante, es habitual encontrar en los medios frases como las siguientes: Lo amenazó de que iba a comprar una pistola, La expolicía investigadora señaló que la amenazó de que perdería su trabajo o Amenazó de que, si no se incrementaban esas ayudas, se cancelaría la fábrica de baterías.

Según se explica en el Diccionario panhispánico de dudas, cuando el verbo amenazar significa anunciar o hacer ver a alguien que se le va a provocar un daño, la preposición que introduce el daño es con (Me amenaza con demandarme) o, si es un sustantivo, también es válido usar la preposición de (Le amenazó de muerte). En cambio, esta última preposición no es adecuada cuando el complemento no es un sustantivo, como ocurre cuando se trata de una oración introducida por que.

Por lo tanto, en los ejemplos anteriores, en los que la amenaza se expresa con una oración, lo apropiado habría sido escribir Lo amenazó con que iba a comprar una pistola, La expolicía investigadora señaló que la amenazó con que perdería su trabajo y Amenazó con que, si no se incrementaban esas ayudas, se cancelaría la fábrica de baterías.

La construcción amenazar de también es válida cuando la preposición introduce otro tipo de complementos que no expresan la amenaza, como en Lo amenazó de forma clara o Ella me amenazaba de vez en cuando.

Finalmente se recuerda que la construcción amenazar a alguien algo (Ella amenazó a sus padres que no iría) es apropiada, aunque menos frecuente, como indica la obra anteriormente citada, y que en ella tampoco es adecuado añadir de después del verbo.

