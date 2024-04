Esta es la frase que más relaciones de pareja rompe, según una psicóloga de Harvard

La comunicación es uno de los pilares de cualquier relación de pareja. Si no hablas con la otra persona, le cuentas cómo te sientes, qué te molesta o qué te apetece hacer, es casi imposible que el otro pueda entenderte.

Sin embargo, hay algunas frases que es mejor no pronunciar, ya que pueden poner en riesgo tu relación. En concreto, hay una que, según asegura una doctora de Harvard, es la frase que más relaciones de pareja ha roto.

Frases que nunca debes decir a tu pareja

Cortney S. Warren es una psicóloga formada en la Facultad deMedicina de Harvardcon más de 20 años de experiencia en psicología de las relaciones. Además, es autora del libro 'Letting Go of Your Ex', es decir, 'Deja ir a tu ex'.

Según la doctora, las palabras 'Ojalá nunca nos hubiéramos conocido' hieren tanto al otro que puede suponer el final definitivo en cualquier relación de pareja.

Pero esta no es la única frase. Otras expresiones como 'eres una molestia' o 'no mereces mi tiempo' son destacadas por la doctora como aquellas que pueden desencadenar en una ruptura.





Más allá de las palabras, el lenguaje no verbal es un factor clave en la comunicación entre dos personas. Por ello, hay gestos como poner los ojos en blanco dramáticamente que también pueden poner en riesgo una relación.

Las claves para que una relación de pareja funcione, según Marian Rojas

Sobre las relaciones de pareja hablaba la psicóloga Marian Rojas en 'Fin de Semana'. Explicaba a Cristina López Schlichting que "para que una relación funcione ha de haber atracción, admiración y que uno se sepa comunicar. Es fundamental". Esto es clave debido a que tus expresiones parten de lo que sientes, al igual que tu reacción verbal y física.

Este hecho se llama ‘alexitimia’, según detalla Rojas, y lo padecen personas que "dan por hecho que el otro sabe interpretar los silencios, las malas caras. En terapia se trabaja mucho saber identificar, gestionar y expresar las emociones. Es clave en la inteligencia emocional".





Las relaciones en nuestra niñez

Ante la pregunta de cómo decimos las cosas cuando estamos en pareja, la psicóloga explica que "hay que acudir a las fuentes" y hacerse preguntas como de dónde vengo, cómo se decían las cosas mis padres cuando era pequeño o cómo se expresaban afecto.

Lo cierto es que somos esponjas y dice Marian Rojas en 'Fin de Semana' que, desde nuestra niñez, "vamos aprendiendo a expresar nuestras emociones. Hay casas en las que nadie expresa nada, hay gente que no se dice te quiero. He contado alguna vez que en mi casa decimos te quiero demasiado. Y alguna vez me ha pasado de colgar el teléfono a un paciente y decirle te quiero".





Respecto a aquellas cosas que hacemos mal a la hora de comunicarnos con la pareja, dice que es necesario imponer el criterio propio porque "puede ser que nos encontremos con una persona delante que se agacha, no dice nada, simplemente obedece y no expresa su opinión con tal de evitar el conflicto. Ese canal de comunicación se ha cerrado y esa persona genera una distancia y una dificultad para escuchar la opinión de otra persona".

A veces esto mal llevado, en palabras de Marian Rojas, impide llegar a un acuerdo. "Cuando estamos atravesando momentos de discusión, la amígdala cerebral (la zona de gestión de emociones) se produce el ‘secuestro de la amígdala’ lo que hace que la corteza prefrontal que es la que piensa… se bloquea".

