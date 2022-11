La frase que deberías decir a tu pareja y que decide si tu relación va a durar

¿Cuál es la receta para triunfar en el amor? Si lo supiésemos no habría tantas rupturas , no habría tanto sufrimiento, acertariamos más.

A lo mejor eres uno de los afortunados que está en esa relación que todos soñamos, pero si no es así hay un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Washington que precisamente busca una respuesta a esa pregunta. Para ello han analizado la relación de nada menos que 40.000 parejas y atención porque después de establecer un algoritmo, dicen que solo necesitan 15 minutos para poder anticipar viendo a una pareja si su relación va a durar o no.

Y es que los expertos estadounidenses aseguran que en una sola cuestión puede estar el éxito de un matrimonio. ¿Hay algo que necesites de mí hoy? "Esa es la pregunta que según la Asociación Americana de Psicología puede contribuir a construir afecto, un sentido de trabajo en equipo y ayudar a fortalecer los cimientos de una relación duradera", según ha relatado el corresponsal del COPE en Washington, Juan Fierro.

"Escuchar a la pareja, centrarse en este momento y olvidar todo lo demás". Con esta premisa, asegura "un centro de la Universidad de Washington que estudia la relación de pareja desde 1986 y por el que han pasado más de 40.000 parejas afirma que es capaz con un 94% de éxito de señalar si una pareja se va a romper con tan solo observarles durante 15 minutos".

Según esta institución las parejas más felices "son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de lo que el otro intenta hacer con esta conexión, con tan solo formular esa pregunta ¿hay algo que necesites de mí hoy?.

El análisis también muestra algunas formas de mejorar esta faceta ya sea en la primera etapa de la relación o llevando 50 años de casados. "La importancia recae en la voluntad de intentarlo".

CUANDO A LAS RELACIONES LES PUEDE LA DEJADEZ

Hay un punto en el que las relaciones entran en un momento de dejadez. Al principio no le echamos cuentas porque son pequeños detalles, pero pasado el tiempo no nos damos cuenta de que no miramos a la persona de la misma manera. Las psicólogas Patricia Ramírez y Silvia Congost advertían en Fin de Semana de la necesidad de "hacer un esfuerzo por cuidar diariamente el amor". "Hay que pensar qué cosas debemos hacer para agradar al otro, si el amor se creó en un principio es porque hicimos por cuidarlo, y ese cuidado hay que mantenerlo, priorizando la pareja”.

Esa dejadez hace que nos vayamos alejando del otro, "olvidando de aquello que nos gustaba y admirábamos" y es por eso por lo que "hay que tratar de cuidar los detalles para que eso no pase”.

Para las expertas, no basta con decir ‘le quiero porque es el padre o la madre de mis hijos’, hay que ir más allá. Para mantener el amor hay que desear a la otra persona y, sobre todo, admirarla”, advierte Patricia: “Si le preguntas a una persona qué admira en la otra y no sabe qué contestar, eso está muerto”.